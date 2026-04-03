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Mario Hart atraviesa dura pérdida y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con indiferente reacción

Mario Hart y Korina Rivadeneira estarían pasando una crisis matrimonial.

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    Mario Hart atraviesa dura pérdida y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con indiferente reacción
    Mario Hart atraviesa DURA PÉRDIDA y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con INDIFERENTE reacción | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Mario Hart atraviesa dura pérdida y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con indiferente reacción

    ¡Una despedida que conmueve! En medio de los rumores sobre un distanciamiento, Mario Hart sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa una pérdida irreparable que lo ha dejado profundamente afectado. A través de un emotivo mensaje, el popular ‘Chato’ evidenció su dolor; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Korina Rivadeneira, quien no compartió el anuncio y tuvo una respuesta mucho más discreta.

    El piloto utilizó sus historias de Instagram para contar que este jueves 2 de abril falleció su perrita Maha. Según relató, un día antes notó que el animal presentaba pérdida de peso y dificultades para caminar, por lo que decidió llevarla al veterinario. No obstante, pese a permanecer en observación, su estado se agravó con el paso de las horas hasta su lamentable deceso.

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    “¡Adiós mi MAHA! ¡Descansa en paz mi gorda! ¡Mish y yo te vamos a extrañar mucho! Me hubiera encantado darte mucho más amor. 10 años juntos que no se borrarán de mi cabeza. Cuida mucho de mi MISH que ahí si me muero. Qué momento más jodido”, expresó Hart, visiblemente afectado.

    Por otro lado, generó sorpresa que el piloto no hiciera referencia a su esposa en la publicación. A esto se sumó que Rivadeneira solo reaccionó compartiendo una imagen en sus redes con un emoji de alas, el mismo que dejó en el post, sin dedicarle un mensaje más extenso de despedida.

    IG: Mario Hart
    IG: Mario Hart

    En paralelo, surgieron nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja luego de que Korina compartiera un dibujo realizado por su hija, en el que se interpretaría que la menor vive únicamente con su madre, lo que avivó las versiones de un posible distanciamiento entre ambos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart atraviesa dura pérdida y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con indiferente reacción
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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