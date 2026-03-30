Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Farándula - GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓN

Korina Rivadeneira y Mario Hart habría terminado con su matrimonio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓN
    Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓN: “No vive con su papá” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓN

    Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su hija en Instagram, en el que la pequeña la deja en evidencia y dejaría entrever que Mario Hart ya no estaría viviendo en la casa familiar. Este detalle no pasó desapercibido.

    Las imágenes también llamaron la atención de los conductores de Amor y Fuego, quienes reaccionaron con asombro al considerar que la menor habría revelado indirectamente una posible separación entre sus padres.

    El video generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el momento como una confirmación de los rumores sobre el distanciamiento entre Korina y Mario Hart.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓN
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

    Médico que atendió a Manolo Rojas rompe su silencio y revela qué provocó su infarto inesperado: “Ha sido la responsable…”

    Captan a Mario Irivarren viajando con popular actriz y ella brinda declaraciones por si estarían en saliditas

    ¡Se va un grande! Fallece querido periodista y legendario conductor de TV a los 68 años tras complicaciones de enfermedad

    Chico reality de ‘Esto es Guerra’ acaba de ser denunciado por presunta violencia sexual: Magaly Medina revela supuestas pruebas tras avance

    Lo más vistos en Farándula

    Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    ¡REVELACIÓN IMPACTANTE! Mujer que estuvo con Manolo Rojas cuenta por qué lo dejó solo antes del infarto y su PEDIDO: "¡Quédate...!"

    ¡Tragedia en carretera! Querida actriz es encontrada sin vida al interior de un autobús: este fue su último mensaje en redes

    Jesús Alzamora rompe su silencio sobre su infidelidad a María Paz Gonzales en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas”

    Sale a la luz video donde Ale Baigorria traicionó a Jazmín Pinedo: audio la expuso

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Parrilla Eléctrica Etna II con garantía ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 109.00
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;