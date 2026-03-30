Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓNÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su hija en Instagram, en el que la pequeña la deja en evidencia y dejaría entrever que Mario Hart ya no estaría viviendo en la casa familiar. Este detalle no pasó desapercibido.
Las imágenes también llamaron la atención de los conductores de Amor y Fuego, quienes reaccionaron con asombro al considerar que la menor habría revelado indirectamente una posible separación entre sus padres.
El video generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el momento como una confirmación de los rumores sobre el distanciamiento entre Korina y Mario Hart.