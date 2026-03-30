Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓN: “No vive con su papá” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira habría CONFIRMADO el fin de su RELACIÓN: “No vive con su papá” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su hija en Instagram, en el que la pequeña la deja en evidencia y dejaría entrever que Mario Hart ya no estaría viviendo en la casa familiar. Este detalle no pasó desapercibido.

Las imágenes también llamaron la atención de los conductores de Amor y Fuego, quienes reaccionaron con asombro al considerar que la menor habría revelado indirectamente una posible separación entre sus padres.