Korina Rivadeneira cierra ciclos con renovado look en medio de rumores de ruptura con Mario Hart: “Cambios”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Korina Rivadeneira vuelve a captar la atención con su característico estilo, destacando no solo por sus elecciones de moda, sino también por los cambios que comparte en redes sociales. En esta ocasión, la esposa de Mario Hart sorprendió con un look renovado que aporta frescura para el verano, al lucir más radiante en medio de rumores de una posible ruptura. Su nuevo corte decabello no ha pasado desapercibido y ya se perfila como una de las tendencias clave de la temporada.
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Korina Rivadeneira sorprende con renovado look que cautiva redes
A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video mostrando su nuevo cambio de look. Recordemos que en febrero optó por extensiones para lucir un cabello más elegante, pero esta vez apostó por un estilo corto, conocido como corte bob.
Este cambio sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar su buen gusto y la versatilidad de la modelo, capaz de sorprender siempre, pasando de cabello largo a corto, y de tonos cobrizos a rubios miel.
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Corte bob: el estilo más renovado y juvenil que impone este 2026
El corte bob se consolida como el estilo más renovado y juvenil para este 2026, combinando elegancia y versatilidad en un solo look. Este corte, que llega a la altura de la mandíbula o un poco más largo, se adapta a distintos tipos de rostro y texturas de cabello, convirtiéndose en la elección favorita de influencers y celebridades.
Además, permite múltiples estilos: liso, ondulado o con puntas desfiladas, lo que lo hace perfecto para quienes buscan frescura sin sacrificar sofisticación. Este año, el bob se reinventa con acabados modernos y naturales, marcando tendencia y otorgando un aire fresco y contemporáneo que redefine la belleza del cabello corto.