La modelo e influencer Korina Rivadeneira sorprende con un renovado y brillante look que realza su color natural e ilumina su rostro. Descubre su nuevo estilo 2026.

Korina Rivadeneira vuelve a dar de qué hablar con su inconfundible sentido del estilo, no solo por sus acertadas elecciones de moda, sino también por los cambios que comparte en sus redes sociales. Esta vez, la esposa del piloto Mario Hart sorprendió con un renovado look que aporta más volumen y movimiento a su cabello. Meses atrás reveló que enfrentaba alopecia por estrés, lo que provocó una fuerte caída capilar. Hoy, tras seguir un tratamiento constante, luce una melena con más vida. Aquí te contamos los detalles.

Korina Rivadeneira y su deslumbrante cambio de look: balayage y contorno

A través del TikTok del centro estético se mostró el proceso del cambio de look de Korina Rivadeneira. Todo comenzó analizando su cabello, donde la modelo expresó que buscaba un rostro más iluminado y fresco, con un tinte centrado que integrara dos técnicas: balayage y contorno. Partiendo de su color natural castaño oscuro, el estilista aplicó un degradado con iluminaciones en tonos caramelo y detalles cobrizos caoba, realzando su rostro con un contorno sutil.

Además, se incorporaron extensiones para lograr un cabello más largo y con volumen. Al finalizar, Korina se mostró sorprendida y feliz con el resultado, luciendo radiante, elegante y fresca. El trabajo incluyó tanto el color como la técnica de estilizado que aportó movimiento y brillo a su melena.

A raíz de este cambio, los usuarios no dudaron en comentar, desde: "Con el cabello oscuro se ve bonita pero más madura. Pero igual bella. Con el cambio se ve súper joven. Igual bella. ¡Buen trabajo!", "¿El largo es por extensiones?", "Amoooo, esta versión" y entre otros comentarios: "¡Qué HERMOSO te quedó, Kori!"

Balayage y contorno: el look que ilumina tu rostro y rejuvenece

El balayage con contorno se ha consolidado como una de las técnicas de color más buscadas por quienes quieren un cambio de look que ilumine el rostro y aporte frescura. Esta técnica combina degradados sutiles y reflejos estratégicos que resaltan los rasgos naturales, creando un efecto juvenil y radiante.