Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Susana Alvarado sorprende al mostrarse rubia por primera vez y revoluciona sus redes sociales

Susana Alvarado sorprende a sus seguidores con un radical cambio de look: deja su clásico cabello marrón y apuesta por un rubio ultra chic.

    Susana Alvarado sorprende al mostrarse rubia por primera vez y revoluciona sus redes sociales
    Susana Alvarado deja atrás su melena oscura y deslumbra con transformación rubia total. | Composición Wapa
    Susana Alvarado sorprende al mostrarse rubia por primera vez y revoluciona sus redes sociales

    Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano y pareja del periodista Paco Bazán, sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look en sus redes sociales. Conocida por su emblemático apodo “morena de oro”, la cantante dejó atrás los tonos oscuros de su cabello, desde chocolate hasta balayage, y apostó por un rubio elegante y revitalizante.

    Este nuevo estilo no solo ilumina su melena, sino que también marca tendencia para 2026, demostrando que la cantante sabe cómo reinventarse y sorprender con cada transformación capilar.

    Susana Alvarado sorprende con un radical cambio de look: balayage en tono rubio vainilla

    A través de su cuenta de Instagram, Susana Alvarado compartió un instante donde mostró su renovado look, dándole la bienvenida a febrero, un mes de nuevas oportunidades y celebraciones. La cantante dejó atrás su característico balayage chocolate y apostó por un cambio radical, optando por un elegante balayage en tono rubio vainilla.

    Este nuevo estilo ilumina su rostro y le da un aire fresco y moderno, mostrando su versatilidad y buen gusto. Sus seguidores reaccionaron de inmediato, destacando lo chic y sofisticado del cambio, que además se perfila como una de las tendencias de cabello para 2026.

    Balayage rubio vainilla: el tono que realza las pieles trigueñas y marca tendencia

    El balayage rubio vainilla se ha convertido en uno de los tonos favoritos de 2026, especialmente para pieles trigueñas. Este estilo aporta luminosidad al rostro, creando un contraste cálido que realza los rasgos naturales y otorga un efecto radiante y saludable a la piel.

    La combinación de mechones claros y base más oscura suaviza el rostro, iluminando las facciones sin desentonar con el tono natural del cabello. Además, su acabado degradé y natural hace que el look sea versátil y elegante, ideal tanto para eventos casuales como formales. Este tinte está en tendencia porque combina modernidad y sofisticación, permite mayor mantenimien

    SOBRE EL AUTOR:
    Susana Alvarado sorprende al mostrarse rubia por primera vez y revoluciona sus redes sociales
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

