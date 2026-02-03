Xiomy Kanashiro se enfunda en elegancia al ser presentada por todo lo alto como la nueva conductora de ‘América Hoy'

Xiomy Kanashiro , novia de Farfán, impacta como nueva colaboradora oficial de ‘América Hoy’ y se suma al staff con un look que marca su nueva etapa.

¡Nueva etapa! Xiomy Kanashiro inicia un nuevo capítulo en su carrera al integrarse oficialmente a América Hoy como colaboradora en la conducción, sumándose al equipo que conforman Janet Barboza y Edson Dávila. Su llegada despertó gran expectativa entre los televidentes, quienes aguardaban conocer a la figura que completaría el trío. La presentación se realizó el martes 3 de febrero, tras un estreno rodeado de misterio, y su impactante look terminó por robarse todas las miradas.

Xiomy Kanashiro sorprende con su ingreso a 'América Hoy'

Con gran sorpresa, la ‘chinita’, pareja del exjugador y empresario Jefferson Farfán, fue presentada por todo lo alto en el programa matutino América Hoy, donde su ingreso no solo impactó, sino que cautivó al set con una apuesta de moda elegante y súper glam.

La empresaria y animadora de su propia agrupación deslumbró con un vestido largo en tono verde agua, ceñido al cuerpo y de cuello tortuga. Lo más llamativo fue la caída inferior, con un corte asimétrico que aportó movimiento, modernidad y un aire sofisticado que reafirma su estilo y tendencia.

El verde agua marina redefine la elegancia con frescura

El verde agua marina se impone esta temporada como el tono estrella que redefine la elegancia contemporánea. Su delicada mezcla entre azul y verde transmite frescura, calma y sofisticación, convirtiéndolo en el aliado perfecto para looks de día y de noche.