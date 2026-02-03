Xiomy Kanashiro se enfunda en elegancia al ser presentada por todo lo alto como la nueva conductora de ‘América Hoy'Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Nueva etapa! Xiomy Kanashiro inicia un nuevo capítulo en su carrera al integrarse oficialmente a América Hoy como colaboradora en la conducción, sumándose al equipo que conforman Janet Barboza y Edson Dávila. Su llegada despertó gran expectativa entre los televidentes, quienes aguardaban conocer a la figura que completaría el trío. La presentación se realizó el martes 3 de febrero, tras un estreno rodeado de misterio, y su impactante look terminó por robarse todas las miradas.
Xiomy Kanashiro sorprende con su ingreso a 'América Hoy'
Con gran sorpresa, la ‘chinita’, pareja del exjugador y empresario Jefferson Farfán, fue presentada por todo lo alto en el programa matutino América Hoy, donde su ingreso no solo impactó, sino que cautivó al set con una apuesta de moda elegante y súper glam.
La empresaria y animadora de su propia agrupación deslumbró con un vestido largo en tono verde agua, ceñido al cuerpo y de cuello tortuga. Lo más llamativo fue la caída inferior, con un corte asimétrico que aportó movimiento, modernidad y un aire sofisticado que reafirma su estilo y tendencia.
El verde agua marina redefine la elegancia con frescura
El verde agua marina se impone esta temporada como el tono estrella que redefine la elegancia contemporánea. Su delicada mezcla entre azul y verde transmite frescura, calma y sofisticación, convirtiéndolo en el aliado perfecto para looks de día y de noche.
Este color evoca el lujo relajado de los destinos costeros, pero con un giro moderno que se adapta tanto a prendas minimalistas como a diseños más audaces. Vestidos fluidos, trajes sastre y accesorios en verde agua marina aportan un aire luminoso y chic a cualquier outfit. Ideal para quienes buscan destacar sin excesos, este tono refleja una nueva forma de glamour: natural, versátil y absolutamente inolvidable.