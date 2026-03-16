El sismo de hoy, lunes 16 de marzo de 2026, se registró al 3 km al NE de Chala, Caravelí - Arequipa, con una profundidad de 78 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Perú hoy, 16 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP. | Wapa

Temblor en Perú hoy, 16 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP. | Wapa

ÚLTIMO MINUTO

IGP reporta el segundo movimiento sísmico de este lunes 16 de marzo de 2026.

Un sismo de magnitud 4.3 se registró a las 4.19 a. m., al 55 km al E de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco. El temblor de este lunes 16 de marzo de 2026, tuvo una profundidad de 32 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

IGP reporta el primer movimiento sísmico de este lunes 16 de marzo de 2026.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas. Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes. Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle. Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú: