La ruptura se consolidó tras un ampay que mostró a Verónica Linare s con Alfredo Rivero, quien era su nuevo interés sentimental.

La periodista Verónica Linares mantiene hoy una relación estable con su esposo Alfredo Rivero, con quien formó una familia y tuvo dos hijos. No obstante, antes de esa etapa en su vida sentimental, la conductora de ‘América Noticias’ estuvo casada con el presentador Manolo del Castillo.

El matrimonio entre ambos fue muy seguido por el público; sin embargo, terminó de forma inesperada y en medio de una serie de acontecimientos que marcaron el final de su historia. Incluso, un ampay difundido en el programa de Magaly Medina terminó por cerrar definitivamente ese capítulo.

¿Cuál fue la razón que provocó la separación de Verónica Linares con Manolo del Castillo?

En marzo de 2010, Verónica Linares y Manolo del Castillo hicieron público que su matrimonio había llegado a su fin. La noticia sorprendió a muchos seguidores de la televisión peruana, ya que ambos eran considerados una de las parejas más queridas del medio.

La separación también generó diversas reacciones dentro del espectáculo, entre ellas la de Magaly Medina, quien expresó su pesar al conocer que la relación había terminado. Semanas antes de confirmar la ruptura, la pareja había realizado un viaje a Brasil que fue interpretado por algunos medios como un intento de reconectar y salvar la relación, una especie de segunda luna de miel.

De acuerdo con lo que se conoció en ese momento y lo comentado por Magaly Medina, el principal motivo de la ruptura habría estado relacionado con las exigentes agendas laborales de ambos comunicadores.

Los horarios y compromisos profesionales dificultaban que pudieran compartir tiempo juntos, lo que terminó afectando la dinámica de su matrimonio.

“Dormían en habitaciones separadas porque ellos tenían un horario bastante terrible. Como es el de ella, que tiene que levantarse temprano por las mañanas y acostarse temprano; y él, andar todo el día fuera de Lima o editando sus notas”, manifestó Magaly Medina.

El ampay que terminó por cerrar la historia

Cualquier expectativa de reconciliación entre la expareja quedó descartada meses después de la separación. Cuatro meses más tarde, el programa 'Magaly Te Ve' difundió imágenes de Verónica Linares acompañada por un misterioso joven.

En aquella edición, Magaly Medina presentó el ampay que mostraba a la periodista saliendo de una discoteca junto a Alfredo Rivero, quien con el tiempo se convertiría en su actual esposo y padre de sus dos hijos.

Las imágenes generaron gran atención del público, especialmente cuando Rivero cerró de forma abrupta la puerta de su vehículo al notar la presencia de reporteros. Ese gesto provocó que en el programa lo apodaran el “Tira Puertas”, mientras el romance entre Linares y Manolo del Castillo quedaba definitivamente en el pasado.

Lo que dijo Manolo del Castillo tras el divorcio con Verónica

Tras hacerse pública la separación, Manolo del Castillo decidió pronunciarse sobre el fin de su matrimonio con Verónica Linares y aclarar cómo se encontraba su relación luego de la ruptura.