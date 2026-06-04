El mundo de la cumbia está de luto tras la inesperada pérdida de una figura querida, a causa de un accidente de tránsito.

La música de luto: reconocido cantante de CUMBIA pierde la vida tras fuerte ACCIDENTE con camión cisterna | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

La música de luto: reconocido cantante de CUMBIA pierde la vida tras fuerte ACCIDENTE con camión cisterna | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

Esta trágica noticia ha conmocionado al mundo de la cumbia y ha dejado consternados a miles de seguidores. Un querido cantante perdió la vida después de sufrir un violento accidente que movilizó a los equipos de emergencia. Su fallecimiento ha desatado una ola de homenajes y mensajes de despedida.

Reconocido cantante de cumbia fallece en fatal accidente

El mundo de la cumbia atraviesa un profundo duelo tras confirmarse la muerte de Elías Morel, destacado cantante y líder de la banda El Sabor de la Cumbia. El artista falleció el 31 de mayo, luego de sufrir un accidente de tránsito en la autopista Rosario-Santa Fe, Argentina.

Según reportes preliminares, el músico viajaba por la carretera cuando su auto chocó violentamente contra la parte trasera de un camión cisterna que transportaba gas. El hecho ocurrió en el kilómetro 141, cerca del peaje Sauce Viejo.

Debido a la gravedad del choque, se desplegó un amplio operativo de emergencia, ya que el camión cargaba material altamente inflamable. Las autoridades procedieron a cerrar completamente la autopista en ambas direcciones mientras realizaban las labores de rescate y control del área.

Se informó que Elías Morel quedó atrapado en su vehículo tras la colisión. Los bomberos y equipos de emergencia acudieron para intentar auxiliarlo, pero se confirmó que el cantante murió en el lugar del accidente a los 48 años.

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y colegas, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su tristeza y enviar mensajes de apoyo a sus seres queridos.

Elías Morel es despedido con emotivos mensajes de amigos y colegas

Tras conocerse el fallecimiento del líder de El Sabor de la Cumbia, varias figuras del ámbito musical le dedicaron sentidos mensajes de despedida.

Entre ellos, Leo Barrios, amigo cercano del artista, expresó emotivas palabras en sus redes sociales.

Amigos se despiden del cantante

"Hay despedidas para las que nunca estamos preparados para entender. Hoy tu partida deja un vacío inmenso, pero también el recuerdo de tu bondad, tu alegría y tu corazón noble. Que Dios te reciba en sus brazos y te conceda el descanso eterno. (...) Hoy el cielo recibe a un gran ser humano y tu música seguirá sonando entre nosotros y entre los ángeles. Descansa en paz, amigo", escribió.

Asimismo, los integrantes de Grupo Inesperados también manifestaron su tristeza por la partida del cantante. "Vuela alto amigo Elías Morel. Gracias por esos consejos que me dabas como músico", se lee en sus mensajes de condolencias.