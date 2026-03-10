Wapa.pe
¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

Dólar sufre radical cambio en su valor tras contundentes declaraciones de Trump: ¿En cuánto está?

El dólar registraba un alza debido al conflicto en Medio Oriente; sin embargo, recientes declaraciones de Donald Trump sobre la situación parecen haber contribuido a tranquilizar los mercados.

    El tipo de cambio del dólar registró una caída y se ubicó en S/3,4290, de acuerdo con la última sesión reportada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este nivel representa una fuerte reducción frente al valor previo de S/3,4905.

    Cabe recordar que la semana pasada la moneda estadounidense había mostrado un fuerte avance debido a las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente. Incluso estuvo cerca de alcanzar los S/3,50, luego de un periodo en el que el dólar venía retrocediendo en el país y mostraba una tendencia de depreciación también a nivel global.

    wapa.pe

    En ese escenario, el sol peruano —considerado uno de los activos monetarios más sólidos del país— estuvo entre las monedas más presionadas hacia la depreciación. Sin embargo, la situación comenzó a revertirse y actualmente la moneda local muestra una recuperación, mientras que el dólar registra una marcada caída. Este cambio responde a que los inversionistas están reevaluando el escenario geopolítico tras recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el conflicto estaría cerca de llegar a su fin.

    Cierre del tipo de cambio, según BCRP HOY, 10 de marzo
    Cierre del tipo de cambio, según BCRP HOY, 10 de marzo

    El dólar subió por la crisis, pero ahora retrocede

    En los últimos días, el precio del dólar había aumentado en Perú como consecuencia de la intensificación de las tensiones en Medio Oriente. “En este contexto, el capital global tiende a refugiarse en activos considerados más seguros, como el dólar estadounidense”, explica Renta 4 SAB. Durante ese periodo, el oro también registró un incremento, debido a que muchos inversionistas optaron por trasladar sus capitales hacia activos considerados más seguros.

    Pero ¿por qué este fenómeno impacta con mayor fuerza en economías como la peruana? La explicación es que “un dólar más fuerte suele afectar a los mercados emergentes, ya que encarece el financiamiento en dólares y genera presión depreciatoria sobre las monedas locales”.

    De acuerdo con el análisis de Renta 4 SAB para Infobae Perú, el fortalecimiento de la divisa estadounidense estuvo vinculado principalmente al incremento de las tensiones geopolíticas, un factor que suele generar mayor cautela entre los inversionistas. “Así, el fortalecimiento del dólar respondía principalmente al aumento de la tensión geopolítica, que suele provocar episodios de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros”, aclara la entidad.

    En otras palabras, el aumento de la tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos impulsó el valor del dólar en los mercados. Ahora, ante señales de una posible reducción del conflicto, el comportamiento de la moneda estadounidense comienza a revertirse.

    Todo depende de la situación en Medio Oriente

    El precio del dólar ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días y podría descender por debajo de los 3.40 soles si se reduce la tensión geopolítica en Medio Oriente, señaló el economista y docente universitario Enrique Castellanos Castellanos.

    El especialista explicó que la reciente volatilidad del tipo de cambio está vinculada principalmente a factores externos, sobre todo al conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Esta situación ha generado incertidumbre en los mercados internacionales y ha llevado a los inversionistas a buscar activos considerados más seguros.

    “Es algo importado. La guerra ha generado una coyuntura de inestabilidad política que hace que los inversionistas del Perú y del mundo huyan hacia activos de refugio, como el oro”, indicó durante el programa 'Andina al Día' de la Agencia Andina.

    De acuerdo con Castellanos, este escenario provocó que el sol peruano se depreciara entre 2.5% y 3% frente al dólar, un movimiento que, según explicó, forma parte de las fluctuaciones habituales del mercado cambiario.

    No obstante, el economista destacó que recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insinuó que el conflicto podría resolverse en un plazo relativamente corto, han comenzado a influir en el comportamiento del tipo de cambio, impulsando su descenso.

    “Esperaría que el sol recupere un poco su valor y vería el dólar por debajo de los 3.40 soles, siempre y cuando el tema de la guerra se disipe”, manifestó.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

