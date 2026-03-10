Shirley Arica explota contra Patricio Parodi en ‘Esto es Guerra’ y lo llama ‘hipócrita’: “Hemos juergueado juntos”

La influencer Shirley Arica visitó ‘Esto es Guerra’ y, tras un inesperado encuentro con Patricio Parodi, lo calificó de ‘hipócrita’. ¿Qué pasó? Conoce aquí todos los detalles.

La modelo Shirley Arica regresó a los realities como invitada especial en 'Esto es Guerra', en una edición que reunió a figuras de 'Combate' y 'Bienvenida la tarde'. Durante su participación, se integró a uno de los equipos y destacó en las pruebas, lo que generó entusiasmo entre los fans.

Sin embargo, un inesperado encuentro con Patricio Parodi contrastó con el ambiente festivo, un episodio que Arica relató posteriormente en su vlog de YouTube, donde comparte experiencias y entrevistas.

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla

Al concluir la grabación del programa, Arica vivió un momento que describió como incómodo debido al comportamiento de Patricio Parodi. La modelo comentó que, aunque se habían encontrado en varias ocasiones fuera de la televisión, el competidor evitó cualquier saludo o acercamiento durante su paso por el set. Esta actitud sorprendió a la influencer, quien esperaba una interacción distinta considerando su relación previa.

En el video publicado en YouTube, Arica explicó con claridad su percepción de lo sucedido. “Este hipócrita, Patricio se pasó. Les cuento que en el programa en vivo no me saludó, ni siquiera me dijo ‘hola’, nada. Y somos amigos de Instagram, hemos juergueado juntos con el ‘señor de la noche’”, declaró la modelo.

La modelo destacó el contraste entre la imagen pública y las relaciones en televisión: “Así es la gente en la televisión, por eso yo no estoy en televisión”. El testimonio generó repercusión, mientras Parodi aún no responde.

Shirley Arica y su regreso a los realitys

Tras un periodo alejada de la televisión, Shirley Arica volvió a ‘Esto Es Guerra’ como parte del equipo de ‘Bienvenida tu tarde’, participando activamente en las competencias.