“Lo tuve que ver cómo se movía (...) ‘Tienes suerte’ le dije, tenía algo que no tenían otros que me engañaron. Ya, tú saca la cuenta, ¿qué podría tener esta persona que otros no? (¿Algo que los vinculaba?) Claro pues, lo voy a ver toda la vida, y mi hija es lo más importante (...) Sí (yo le dije 'te salvaste') Y mientras esa personita que amo con toda mi alma esté bien, jamás voy a dejar que no tenga lo que es importante también (su papá)", relató la exintegrante de Puro Sentimiento.