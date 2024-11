Se generó todo un operativo con el objetivo de recuperarlo, no obstante, se llegó a la conclusión de que la corona nunca fue sustraída, y que dicho objeto estaba en poder de Rosa Elvira . La organizadora del magno evento, Jessica Newton optó por destituirla y decidió que la modelo no participe más en algún concurso de belleza.

La exmodelo reside en Miami, USA, desde hace más de 20 años e hizo una carrera en la televisión gringa en famosos programas de dicho país. "Estuve en ‘Sábado Gigante’, después de ahí estuve en Univisión, Telemundo 41, hice series, miniseries. Me fue muy bien en la televisión aquí. Me ofrecieron un programa que se llamaba ‘Entre tú y yo Miami’ con Jair Peixoto, nos fue super bien, estuvimos con el programa hasta el 2018″, contó al noticiero de ATV.

Pese al éxito que estaba alcanzando en la televisión, Rosa Elvira no descuido los estudios y en el 2016 obtuvo el título de asistente médica. Dicho grado académico le sirvió para trabajar en la Fresenius Kidney Care, una clínica especializada en tratamientos para sustitución renal y la buena función de los riñones.

En su nuevo trabajo relacionado con la salud, Rosa Elvira Cartagena tiene que madrugar para llegar a primera hora a su centro de labores. “Entro a las 3 de la mañana y me quedo hasta las 5:30 de la tarde, porque estoy saliendo temprano, sino mis turnos son hasta las 8 p.m. Son mínimo entre 16, 18 horas porque son tres turnos”, indicó la exmodelo, quien continúa estudiando para obtener una certificación nacional y seguir creciendo profesionalmente.

La exmiss Perú 1999 se quiebra al hablar de su familia, puesto que los extraña demasiado. “Hablo con mi familia siempre, son mi motor. Yo siempre he dicho mi mamá es mi pulmón, y mi papá es el aire que respiro. Mi familia es muy unida”, manifestó.

No obstante, su esposo ha sido una pieza fundamental para no rendirse en el camino. “Me casé hace un año. Venimos de una relación de tres años, casi cuatro y estoy bien, estoy contenta. Es una nueva experiencia, es difícil a veces porque entre el trabajo mis estudios, mi dieta, que graba aquí como que no está muy acostumbrado, pero trato de involucrarlo. Se llama Raúl, es peruano pero tiene como 20 años por aquí”, dijo Rosa Elvira.