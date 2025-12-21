Jaime Bayly revela un episodio íntimo de angustia y culpa relacionado con un posible embarazo de su esposa, Silvia Núñez del Arco, tras sospechar una infidelidad.

Jaime Bayly sorprendió al revelar un episodio íntimo que involucra a su esposa, Silvia Núñez del Arco, y la posibilidad de un embarazo inesperado. Todo se originó tras sospechar una presunta infidelidad y tras una reconciliación, comenzó a vivir días marcados por la angustia y la culpa. La situación lo llevó a enfrentar un escenario que no deseaba repetir a los 61 años.

Jaime Bayly hace inesperada revelación

El periodista Jaime Bayly sorprendió al público tras revelar una íntima confesión sobre un posible embarazo de su esposa, ocurrido luego de que este sospechara de una infidelidad por parte de Silvia Núñez del Arco.

Tras una reconciliación apasionada durante un viaje familiar a Nueva York. El escritor asumió su responsabilidad desde el inicio al admitir que mantuvieron relaciones sin protección, hecho que lo llevó a una profunda crisis emocional en medio de una etapa que no esperaba volver a vivir.

Según relató, aunque su esposa le advirtió que estaba por venir su período, él no pudo dejar de pensar que ese encuentro podía tener consecuencias. Esa idea se intensificó con el paso de los días, pese a que su pareja se mostraba confiada y convencida de que no estaba embarazada.

Con el paso de las semanas y ante el retraso del período, la angustia se apoderó del conductor, quien no dudó en responsabilizarse por completo de la situación. En su relato, Bayly fue enfático al reconocer que todo era consecuencia de su impulso y dejó en claro su sentir con una confesión directa: “Yo no quería ser padre nuevamente”, frase que refleja el conflicto interno que atravesó al imaginar ese escenario a los 61 años.

A pesar del temor y el desgaste emocional, el periodista explicó que nunca consideró pedirle a su esposa que abortara. Aunque ambos coincidían en que no deseaban volver a pasar por la experiencia de la maternidad y paternidad, el amor y el respeto por una posible nueva vida pesaron más. “No obstante, aclaró, si estaba embarazada, de ninguna manera podría abortar, por amor al bebé y por amor a mí”, recordó.

Mientras los días avanzaban y la incertidumbre crecía, Bayly confesó que su ansiedad contrastaba con la calma de su esposa, quien se mostraba serena ante la posibilidad. "Presentía que bien pronto habría de confirmarse que volveríamos a ser padres, y todo por culpa mía", sostuvo en su columna.