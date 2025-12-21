Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

Jaime Bayly impacta al revelar 'embarazo' de su esposa tras sospechar de infidelidad: “Todo por culpa mía”

Jaime Bayly revela un episodio íntimo de angustia y culpa relacionado con un posible embarazo de su esposa, Silvia Núñez del Arco, tras sospechar una infidelidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jaime Bayly impacta al revelar 'embarazo' de su esposa tras sospechar de infidelidad: “Todo por culpa mía”
    Jaime Bayly sorprendió con confesión | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Jaime Bayly impacta al revelar 'embarazo' de su esposa tras sospechar de infidelidad: “Todo por culpa mía”

    Jaime Bayly sorprendió al revelar un episodio íntimo que involucra a su esposa, Silvia Núñez del Arco, y la posibilidad de un embarazo inesperado. Todo se originó tras sospechar una presunta infidelidad y tras una reconciliación, comenzó a vivir días marcados por la angustia y la culpa. La situación lo llevó a enfrentar un escenario que no deseaba repetir a los 61 años.

    wapa.pe

    VER MÁS: Ex de Paolo Guerrero se casa con su novio alemán en romántica ceremonia: "He sido muy feliz"

    Jaime Bayly hace inesperada revelación

    El periodista Jaime Bayly sorprendió al público tras revelar una íntima confesión sobre un posible embarazo de su esposa, ocurrido luego de que este sospechara de una infidelidad por parte de Silvia Núñez del Arco.

    Tras una reconciliación apasionada durante un viaje familiar a Nueva York. El escritor asumió su responsabilidad desde el inicio al admitir que mantuvieron relaciones sin protección, hecho que lo llevó a una profunda crisis emocional en medio de una etapa que no esperaba volver a vivir.

    Según relató, aunque su esposa le advirtió que estaba por venir su período, él no pudo dejar de pensar que ese encuentro podía tener consecuencias. Esa idea se intensificó con el paso de los días, pese a que su pareja se mostraba confiada y convencida de que no estaba embarazada.

    Con el paso de las semanas y ante el retraso del período, la angustia se apoderó del conductor, quien no dudó en responsabilizarse por completo de la situación. En su relato, Bayly fue enfático al reconocer que todo era consecuencia de su impulso y dejó en claro su sentir con una confesión directa: “Yo no quería ser padre nuevamente”, frase que refleja el conflicto interno que atravesó al imaginar ese escenario a los 61 años.

    A pesar del temor y el desgaste emocional, el periodista explicó que nunca consideró pedirle a su esposa que abortara. Aunque ambos coincidían en que no deseaban volver a pasar por la experiencia de la maternidad y paternidad, el amor y el respeto por una posible nueva vida pesaron más. “No obstante, aclaró, si estaba embarazada, de ninguna manera podría abortar, por amor al bebé y por amor a mí”, recordó.

    Mientras los días avanzaban y la incertidumbre crecía, Bayly confesó que su ansiedad contrastaba con la calma de su esposa, quien se mostraba serena ante la posibilidad. "Presentía que bien pronto habría de confirmarse que volveríamos a ser padres, y todo por culpa mía", sostuvo en su columna.

    Finalmente, resignado a las posibles consecuencias de aquella noche en Nueva York, el escritor asumió que todo era resultado de su decisión y su impulso. Incluso reveló que ya había pensado en el nombre del bebé.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Pamela López 'enfurece' tras románticas declaraciones de Cueva y Pamela Franco: "Egoísta, manipulador, mentiroso, infiel"

    SOBRE EL AUTOR:
    Jaime Bayly impacta al revelar 'embarazo' de su esposa tras sospechar de infidelidad: “Todo por culpa mía”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Pamela López 'enfurece' tras románticas declaraciones de Cueva y Pamela Franco: "Egoísta, manipulador, mentiroso, infiel"

    Michelle Soifer sale a repartir canastas por Navidad, pero vendedora ambulante la rechaza : "Gracias, pero no"

    De vivir en “Su cerrito” a una casa de lujo: la influencer que con TikTok logró comprarse su vivienda

    Guillermo Dávila rompe en llanto al realizar conmovedora promesa a su hijo tras la muerte de su madre

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”

    El RUEGO de Pamela López ante la amenaza de ser DESALOJADA junto a sus hijos del departamento de Cueva: "Es el techo de sus hijos"

    Ethel Pozo hace público al enamorado de su hija y deja contundente mensaje: “No soy celosa”

    Hija de Christian Domínguez se gradúa y el cantante no aparece en la ceremonia

    Vasco Madueño reaparece y anuncia la MUERTE de su madre con DOLOROSO mensaje: "Estoy destrozado"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;