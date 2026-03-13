Pamela Franco realizó una transmisión en vivo con Melanie Martínez, donde hablaron sobre su experiencia con Christian Domínguez y la paternidad.

La cantante Pamela Franco volvió a generar comentarios en redes sociales tras realizar una transmisión en vivo junto a Melanie Martínez, donde ambas hablaron abiertamente sobre situaciones relacionadas con Christian Domínguez. Durante el espacio digital, la intérprete abordó experiencias personales vinculadas a su relación pasada con el artista y también reflexionó sobre el rol de los padres en la crianza de los hijos.

Pamela Franco expone a Christian Domínguez

En la conversación, Franco explicó que la paternidad no debería limitarse únicamente a cubrir gastos económicos, sino que también implica brindar apoyo emocional, tiempo y acompañamiento constante a los menores. Bajo esa premisa, compartió su preocupación por algunas actitudes que, según comentó, ha observado en la forma en que el cantante se comunica con sus hijos.

La artista contó que hay comportamientos que le generan incomodidad y que incluso ha conversado directamente con él sobre ese tema. De acuerdo con su relato, percibe una manera particular en la que el músico se dirige a su hija, algo que considera poco adecuado.

“La nena lo necesita y yo lo que me he dado cuenta, cuando se refiere y yo se lo he dicho, no se refiere como si fuera su hija, sino que oye sabes que, con un resentimiento, como si le hubiese hecho algo y eso a mí me parece que no es normal”, afirmó la cantante.

Pamela Franco cuestiona actitud de Christian Domínguez hacia su hija durante transmisión en vivo

Tras escuchar las declaraciones, Melanie Martínez respaldó el punto de vista de Franco y compartió su propia reflexión sobre la manera en que algunos padres afrontan los conflictos con sus hijos. En su opinión, las discusiones forman parte de la convivencia familiar, pero eso no debería afectar el vínculo afectivo ni la responsabilidad parental.

“Claro que no es normal, ahí te das cuenta cuando uno no sabe ser padre, porque uno como mamá, cuando tus hijos están mal o discutes ...yo con Camila tengo N discusiones, pero yo no me voy a poner en el plan de dejarle de hablar o de hablarle del tú por tú...yo sé que es mi hija y que tengo que poner un tope a las cosas y luego tratarla bien, tratarla de entenderla, tratar de corregirla”, expresó Martínez durante el live.