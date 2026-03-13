Pamela Franco explica por qué limitó el acceso a su hogar a Christian Domínguez, mencionando un incidente que marcó su decisión de distanciarse definitivamente.

La polémica entre Pamela Franco y Christian Domínguez vuelve a encenderse. La cantante sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo en redes sociales junto a Melanie Martínez, otra expareja del cumbiambero, donde lanzó fuertes declaraciones sobre el comportamiento del también conductor de televisión.

Pamela Franco critica a Christian Domínguez y revela por qué ya no entra a su casa

Durante el live, la intérprete de ‘Dile la verdad’ dejó entrever que Domínguez habría intentado acercarse a ella de manera inapropiada cuando ya mantenía una relación con Karla Tarazona. Según dio a entender, esa situación fue determinante para que tomara la decisión de marcar distancia definitiva y restringirle el acceso a su vivienda.

En medio de la conversación, Pamela Franco no dudó en enviar un mensaje directo a su expareja, dejando claro su fastidio por las situaciones del pasado que, según ella, él intenta remover públicamente.

"Y que no se haga el muy enamorado tampoco... que no se haga el muy enamorado, porque de verdad... en serio. No te voy a hacer recordar por qué ya no entras... no entras a mi casa. Porque de verdad, tienes que tener... de verdad, porque a mí me fastidia”, se le escucha decir en parte de su transmisión.

Franco pidió a Domínguez dejar de desenterrar el pasado y no escarbar en cosas del ayer si era feliz: “Los aires está bien, sé feliz, pero no escarbes pues... no escarbes. No jodas... ¡no jodas! Si eres feliz, ya no nombres, no desentierres. O sea, compórtate. Si te quieren aguantar ese es tu problema, yo no tengo nada que ver”.

Pamela Franco advierte a Christian Domínguez

La cantante de cumbia no titubeó para hacer llegar una contundente advertencia a su expareja, pese a que no nombró su nombre.

“Pero si me buscas... o sea, y tú sabes cómo te portas... o sea... o sea... y voy a mirar a la cámara porque tú sabes cómo te portas... o sea... ¡por favor! Por eso yo te cerré la puerta. Te cerré y te quité la llave desde el comienzo, y ahorita no puedes tampoco”, sostuvo.