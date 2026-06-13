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Carlos Vílchez se recupera en casa tras operación y asegura que estará en Circo de las Estrellas

Actor y conductor Carlos Vilchez se alista para presentar su show 'La Carlota, Reina del pop' desde el 15 de julio.

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    Carlos Vílchez se recupera en casa tras operación y asegura que estará en Circo de las Estrellas
    Carlos Vílchez preocupa a sus fans al compartir fotos desde una clínica tras una exitosa operación. Agradeció el apoyo de su familia y profesionales de salud en su proceso de recuperación.
    Carlos Vílchez se recupera en casa tras operación y asegura que estará en Circo de las Estrellas

    El actor y conductor Carlos Vílchez afirmó que se encuentra descansando y recuperándose en casa para ofrecer todo su talento en la nueva temporada del Circo de las Estrellas con el espectáculo 'La Carlota, Reina del pop', que abrirá sus puertas el 15 de julio en el Parque de las Leyendas, puerta 8 (Av. José de la Riva Agüero S/N, San Miguel).

    "Ya me encuentro en casa descansando y recuperándome para dar lo mejor de mí en esta nueva temporada con el circo y el show  'La Carlota, la Reina del pop' que está diseñado para entretener a grandes y chicos; tal como lo estamos haciendo en estos últimos años", comentó Carlos Vílchez.

    'La Carlota, la Reina del pop' es un show interactivo y audiovisual, con toda la magia del circo, donde Carlos Vílchez promete cantar, bailar, hacer reír y divertir a toda la familia. Además, lo acompañará un gran elenco de artistas y bailarines de diversas nacionalidades.

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    "Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño del público y sus buenos deseos, y solo les diré: 'El circo va sí o sí; por eso me he operado y estar al ciento por ciento. Soy un loco que canta y baila; así que estaré en cada función recargado de energía", comentó Carlos Vílchez, quien en 2024 estelarizó el show 'El Genio de la lámpara' y en 2025 'La Máscara de la Carlota'.

    El Circo de las Estrellas con el show 'La Carlota, la Reina del pop' se ubica en el Parque de las Leyendas, puerta 8 (Av. José de la Riva Agüero S/N), San Miguel. Las funciones van del 15 de julio al 30 de agosto y las entradas están disponibles en Teleticket.

    SOBRE EL AUTOR:
    Carlos Vílchez se recupera en casa tras operación y asegura que estará en Circo de las Estrellas
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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