Roro rompió su silencio tras resurgir un antiguo comentario sobre Perú que generó indignación en redes sociales . La influencer aseguró que actuó con inmadurez y ofreció disculpas públicas a los usuarios afectados.

Roro pidió perdón por el comentario xenofóbico sobre Perú. | Composición Wapa

Roro pidió perdón por el comentario xenofóbico sobre Perú. | Composición Wapa

La influencer española Roro volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de que usuarios viralizaran una antigua publicación que realizó cuando era adolescente. La captura de pantalla mostró la respuesta que dio a un internauta que le preguntó si era peruana, generando una ola de críticas entre miles de usuarios.

El mensaje, publicado años atrás, volvió a circular en plataformas como TikTok y X, donde numerosos internautas consideraron que el comentario era ofensivo y exigieron una explicación por parte de la creadora de contenido.

A la creadora de contenido le recordaron un comentario del pasado.

Antiguo comentario de Roro desata críticas en redes sociales

La controversia surgió tras difundirse una imagen en la que Roro respondía con un Never, acompañado de un emoji de vómito, cuando un usuario le consultó si era peruana.

La publicación, realizada varios años atrás, fue ampliamente compartida en redes sociales y reabrió el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido respecto a mensajes publicados durante su adolescencia.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, especialmente entre usuarios peruanos, quienes cuestionaron el significado del comentario y pidieron que la influencer se pronunciara públicamente.

La popular influencer no dudó en responder.

Influencer asegura que actuó con inmadurez y ofrece disculpas

Frente a la polémica, Roro decidió explicar el contexto en el que escribió ese mensaje y aseguró que tenía apenas 17 años cuando realizó aquella publicación.

"Era una niña ignorante y me hacía gracia el meme que había en España con Perú", expresó la influencer.

Asimismo, afirmó que con el paso de los años cambió completamente su forma de pensar y lamentó que ese comentario haya ofendido a muchas personas.