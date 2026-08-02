Youtuber expone el TERRIBLE comportamiento de Daniela Darcourt durante show en Europa: "Cuando tiene que salir, no quiere"

El youtuber quien registró el evento, asegura que Daniela Darcourt excedió su tiempo en el escenario y causó incomodidad a los organizadores.

Exponen comportamiento de Daniela Darcourt en concierto en Europa | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Exponen comportamiento de Daniela Darcourt en concierto en Europa | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

La polémica en torno a la gira Perú Salsa All Stars II en Europa continúa generando repercusiones. Esta vez, el youtuber español Mario Colomina, quien fue contratado para registrar contenido audiovisual del evento, decidió compartir su versión de lo ocurrido durante la presentación de Daniela Darcourt en Barcelona. Según su testimonio, la cantante protagonizó un incómodo episodio sobre el escenario y también reveló detalles de lo que habría ocurrido horas antes del concierto en Roma.

¿Qué dijo el youtuber sobre el comportamiento de Daniela Darcourt en Barcelona?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Mario Colomina aseguró que contaría lo sucedido durante el festival y precisó que fue testigo directo de los hechos, ya que acompañó toda la gira para registrar el material audiovisual del evento.

“Hoy les voy a contar la verdad de lo que pasó con Daniela Darcourt en Barcelona. Soy Mario Colomina y estuve toda la gira del Perú Salsa y viviendo toda la experiencia de primera mano”, dijo al inicio de su video.

El creador de contenido también aclaró que no pertenece a la organización del espectáculo y que su única función consistía en grabar imágenes antes y durante los conciertos.

En su relato, explicó que el festival tenía un horario establecido y que cada artista disponía de 40 minutos para su presentación debido a las restricciones de los recintos en España.

“Lo sé perfectamente porque yo estaba dentro y oí cómo decían, vamos a abrir puertas en un minuto y así fue. De ahí pasaron todos los artistas desde DJ Peligro hasta Massiel Málaga. Cada artista tenía 40 minutos para hacer su show porque a las 23:30 termina, esto es España”, comentó en un inicio.

Según Colomina, Daniela Darcourt habría superado el tiempo asignado para su espectáculo y continuó interpretando más temas pese a las advertencias del equipo de producción.

“Llega el show de Daniela, ella hace sus 40 minutos y antes de que termine le van avisando. Y cuando tiene que salir, no quiere salir”, contó.

Asimismo, aseguró que la situación comenzó a generar preocupación entre los organizadores y el equipo del siguiente artista.

“Ella canta una, dos, tres canciones más que no le tocaban, hasta el punto que el mánager de Josimar se pone detrás y hace presión, diciéndole a Alex que suban o le apaguen el micro”, agregó exponiendo la actitud que habría tenido la salsera.

De acuerdo con su versión, fue en ese momento cuando Giovanna Valcárcel subió al escenario para advertirle a la cantante sobre la decisión que podría adoptar la organización.

“En ese momento es cuando vemos Giovanna que está en el lateral y accede por el cariño y aprecio a Daniela. Es ahí cuando le dicen que se baje porque le van a apagar el micro. Ahí es cuando se ve la incomodidad de Daniela”, relató.

Por su parte, la conductora radial evitó confirmar esa versión y sostuvo que no tenía autoridad para decidir sobre el tiempo de permanencia de los artistas en escena.

”Daniela es mi amiga y hermana, no tengo la potestad de decirle a nadie que baje o que suba, se vaya o siga; soy locutora, conductora, animadora, y quiero a todos los artistas", manifestó.

Mario Colomina también reveló qué habría ocurrido antes del concierto en Roma

En otra parte de su testimonio, el youtuber reconstruyó el itinerario previo a la presentación en Roma y afirmó que una serie de inconvenientes durante el viaje generó tensión entre algunos integrantes de la delegación.

Según explicó, todos debían trasladarse desde Génova hasta Roma en el único vuelo disponible esa noche. En el mismo aeropuerto coincidieron Daniela Darcourt, Massiel Málaga, Giovanna Valcárcel y otros miembros del equipo artístico.

Colomina sostuvo que el ambiente cambió luego de que algunas personas vieran una fotografía de Josimar viajando en un jet privado.

“Giovanna me cuenta que venían en el carro cagándose de risa hasta el momento que ven la foto de Josimar en un jet privado. En el aeropuerto, Masiel habla con Daniela y ahí cambia todo el ambiente”, afirmó.

También señaló que existió malestar porque, inicialmente, la movilidad tenía previsto dejar a parte del elenco en el aeropuerto sin detenerse para comer, situación que finalmente fue solucionada.

Posteriormente, indicó que el vuelo sufrió un retraso, lo que obligó a modificar el horario de apertura del evento para intentar cumplir con la programación.

De acuerdo con su relato, tras aterrizar en Roma, tanto Daniela Darcourt como Massiel Málaga habrían expresado su decisión de no presentarse debido a las complicaciones vividas durante el traslado. Sin embargo, posteriormente la segunda aceptó participar.

Finalmente, Colomina afirmó que, durante el trayecto hacia el recinto, Josimar comentó que estaba dispuesto a ceder parte del tiempo de su presentación para que Daniela pudiera actuar en Roma.