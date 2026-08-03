El programa 'Amor y Fuego' presentó imágenes inéditas que podrían señalar una relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez, un personaje con un pasado controvertido.

Sheyla Rojas fue captada en compañía de excongresista Joaquín Ramírez, vinculado a lavado de dinero y otros delitos. | Composición Wapa

Sheyla Rojas fue captada en compañía de excongresista Joaquín Ramírez, vinculado a lavado de dinero y otros delitos. | Composición Wapa

El programa 'Amor y Fuego' sorprendió al público al presentar un adelanto explosivo donde revela que Sheyla Rojas podría haber dejado atrás su relación con Sir Winston tras su sonada separación. Fue vista en compañía del polémico excongresista Joaquín Ramírez, mostrando una notoria cercanía en recientes salidas. El espacio conducido por 'Peluchín' puso en debate las investigaciones polémicas que rodean a este supuesto nuevo interés amoroso de Rojas.

Captan a Sheyla Rojas con Joaquín Ramírez, a quien relacionan con lavado de activos y otros delitos

Días después de separarse de Sir Winston, el programa 'Amor y Fuego' divulgó imágenes sorprendentes de Sheyla Rojas con el excongresista Joaquín Ramírez mientras recorrían diversas locaciones del país tras su retorno de México.

Contra todo pronóstico, Rojas no ha tardado en reponerse de su ruptura y así lo evidenció el programa de 'Peluchín' con un avance que destaca cómo ambos disfrutan juntos en un restaurante y posan en diversas fotografías.