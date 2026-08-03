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Sheyla Rojas es CAPTADA junto al excongresista Joaquín Ramírez INVESTIGADO por lavado de activos y las primeras imágenes generan revuelo

El programa 'Amor y Fuego' presentó imágenes inéditas que podrían señalar una relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez, un personaje con un pasado controvertido.

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    Sheyla Rojas es CAPTADA junto al excongresista Joaquín Ramírez INVESTIGADO por lavado de activos y las primeras imágenes generan revuelo
    Sheyla Rojas fue captada en compañía de excongresista Joaquín Ramírez, vinculado a lavado de dinero y otros delitos. | Composición Wapa
    Sheyla Rojas es CAPTADA junto al excongresista Joaquín Ramírez INVESTIGADO por lavado de activos y las primeras imágenes generan revuelo

    El programa 'Amor y Fuego' sorprendió al público al presentar un adelanto explosivo donde revela que Sheyla Rojas podría haber dejado atrás su relación con Sir Winston tras su sonada separación. Fue vista en compañía del polémico excongresista Joaquín Ramírez, mostrando una notoria cercanía en recientes salidas. El espacio conducido por 'Peluchín' puso en debate las investigaciones polémicas que rodean a este supuesto nuevo interés amoroso de Rojas.

    Captan a Sheyla Rojas con Joaquín Ramírez, a quien relacionan con lavado de activos y otros delitos

    Días después de separarse de Sir Winston, el programa 'Amor y Fuego' divulgó imágenes sorprendentes de Sheyla Rojas con el excongresista Joaquín Ramírez mientras recorrían diversas locaciones del país tras su retorno de México.

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    Contra todo pronóstico, Rojas no ha tardado en reponerse de su ruptura y así lo evidenció el programa de 'Peluchín' con un avance que destaca cómo ambos disfrutan juntos en un restaurante y posan en diversas fotografías.

    El adelanto lo describe como el 'nuevo acompañante' de la influencer y plantea la cuestión sobre sus preferencias, refiriéndose a su antigua pareja que solía estar en el ojo de la crítica por su origen de ingreso. Este nuevo personaje que entra en la vida de la exestrella televisiva no ha pasado desapercibido y presenta un historial que genera controversia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sheyla Rojas es CAPTADA junto al excongresista Joaquín Ramírez INVESTIGADO por lavado de activos y las primeras imágenes generan revuelo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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