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Néstor Villanueva CUESTIONA a Florcita en el Día del Padre, pero su hijo sale en su defensa: "Mi mamá es padre para mí"

Néstor Villanueva expresó su descontento con Florcita mediante indirectas en redes sociales porque no pudo ver a sus hijos en el Día del Padre. Sin embargo, su hijo lo enfrentó en las redes de su madre.

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    Néstor Villanueva CUESTIONA a Florcita en el Día del Padre, pero su hijo sale en su defensa: "Mi mamá es padre para mí"
    Néstor Villanueva ARREMETE contra Florcita en el Día del Padre, pero su hijo salió a defender. | Composición Wapa
    Néstor Villanueva CUESTIONA a Florcita en el Día del Padre, pero su hijo sale en su defensa: "Mi mamá es padre para mí"

    El pasado 21 de junio, Día del Padre, Néstor Villanueva manifestó su descontento en redes sociales por no poder estar con sus hijos. El artista lanzó indirectas hacia su expareja tras ver su tristeza por la ausencia de Augusto Polo Campos y destacó la contradicción de impedir que sus hijos pasen este día especial con él, su padre vivo. ¿Cómo reaccionó su propio hijo ante esta situación?

    Néstor Villanueva critica a Florcita por no dejarle ver a sus hijos, pero su hijo la defiende

    Villanueva no se abstuvo de criticar en redes sociales tras el homenaje que Florcita dedicó a Augusto Polo Campos, su padre, durante el Día del Padre.

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    El incidente comenzó cuando la hija de Susy Díaz publicó una fotografía de su padre fallecido e instó a quienes aún tienen vivo a su padre a valorarlo.

    "Papito, solo puedo contemplar tu imagen e imaginar que me acompañas. Si aún tienen a sus padres vivos, abrácenlos y exprésenles su amor. Feliz día, papá en el cielo", compartió Florcita en su Instagram.

    A pesar del emotivo mensaje, Villanueva lanzó una crítica hacia las madres que expresan tristeza por perder a sus padres, aludiendo a que su expareja impide que sus hijos vean a su padre, viviendo este, en la vida real.

    Néstor Villanueva critica a Florcita por no dejarlo ver a sus hijos en el Día del Padre, pero su hijo la defiende
    Néstor Villanueva critica a Florcita por no dejarlo ver a sus hijos en el Día del Padre, pero su hijo la defiende

    "En el Día del padre, algunas madres dicen estar tristes porque sus padres no están vivos. ¿Pero han pensado cómo se sienten sus hijos que no pueden ver a su padre que vive?", cuestionó Villanueva, sugiriendo que no pudo compartir el día con sus hijos por Florcita.

    Néstor Villanueva critica a Florcita por no dejarlo ver a sus hijos en el Día del Padre, pero su hijo la defiende
    Néstor Villanueva critica a Florcita por no dejarlo ver a sus hijos en el Día del Padre, pero su hijo la defiende
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    Horas después, Florcita reveló la reacción de uno de sus hijos ante la ausencia de su padre, quien reafirmó su cariño por ella y aseguró no verse afectado por la situación.

    Así, dedicó el día a su madre, a quien también considera su figura paterna. "Feliz día del padre a mi mamá, que siempre ha sido madre y padre para mí. Te amo, ma”, escribió.

    Néstor Villanueva critica a Florcita por no dejarlo ver a sus hijos en el Día del Padre, pero su hijo la defiende
    Néstor Villanueva critica a Florcita por no dejarlo ver a sus hijos en el Día del Padre, pero su hijo la defiende

    Florcita no dudó en compartirlo en sus redes sociales y dedicarle un tierno mensaje: "Te amo hijito”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Néstor Villanueva CUESTIONA a Florcita en el Día del Padre, pero su hijo sale en su defensa: "Mi mamá es padre para mí"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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