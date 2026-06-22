Camila Domínguez , tras meses de distanciamiento y demandas de por medio contra su madre, sorprendió a Christian Domínguez por el Día del Padre, y el cantante lo compartió emocionado.

Hija mayor de Christian Domínguez LO PERDONA y lo SORPRENDE por el Día del padre. | Composición Wapa

Hija mayor de Christian Domínguez LO PERDONA y lo SORPRENDE por el Día del padre. | Composición Wapa

Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez, conmovió al cantante al reconciliarse con él y darle una gran sorpresa por el Día del Padre, dejando atrás los resentimientos por su ausencia durante la infancia y la distancia causada por Karla Tarazona. ¿Qué cariñosas palabras le dedicó?

La hija mayor de Christian Domínguez lo perdona y sorprende por el Día del Padre

Christian Domínguez reveló este domingo 21 de junio, Día del Padre, que su vínculo con Camila Domínguez atraviesa su mejor momento tras meses sin hablarse.

Después de una demanda contra Melanie Martínez por presunta alienación parental debido a sus controversiales transmisiones en vivo, se decidió que tanto él como su hija recibieran terapia psicológica. La noticia fue confirmada por Melanie al anunciar que habían reanudado su comunicación.

Domínguez confirmó esta versión en un emotivo video en Instagram, donde mostró las sorpresas de los hijos de Karla Tarazona y de su hija con Pamela Franco en el colegio. Lo que más destacó fue el gesto de Camila, quien lo sorprendió horas antes del Día del Padre, mientras él se encontraba en un concierto.

"Mi amor ya en el bus", "Dios te bendiga, casi es el Día del Padre. Que tengas una buena noche de trabajo. Te amo con todo mi corazón y extraño, espero verte pronto", escribió la joven, quien está registrada en el teléfono del músico como ‘Camila mi reina’.

Posteriormente, Domínguez le envió un video desde su presentación para mostrarle que ella es una prioridad a pesar de su trabajo. Ella le reafirmó su cariño: "Te amo más papi". El músico también mencionó que cenó con su primogénita por esta fecha especial.

En 2025, Camila reveló que su padre le negó la comunicación tras regresar con Karla Tarazona, lo que habría causado el distanciamiento, y aludió a las malas experiencias vividas con ella durante su infancia.