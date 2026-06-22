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¡EMOTIVO REENCUENTRO! Hija mayor de Christian Domínguez lo sorprende por el Día del Padre con un gesto que conmueve a todos

Camila Domínguez, tras meses de distanciamiento y demandas de por medio contra su madre, sorprendió a Christian Domínguez por el Día del Padre, y el cantante lo compartió emocionado.

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    ¡EMOTIVO REENCUENTRO! Hija mayor de Christian Domínguez lo sorprende por el Día del Padre con un gesto que conmueve a todos
    Hija mayor de Christian Domínguez LO PERDONA y lo SORPRENDE por el Día del padre. | Composición Wapa
    ¡EMOTIVO REENCUENTRO! Hija mayor de Christian Domínguez lo sorprende por el Día del Padre con un gesto que conmueve a todos

    Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez, conmovió al cantante al reconciliarse con él y darle una gran sorpresa por el Día del Padre, dejando atrás los resentimientos por su ausencia durante la infancia y la distancia causada por Karla Tarazona. ¿Qué cariñosas palabras le dedicó?

    La hija mayor de Christian Domínguez lo perdona y sorprende por el Día del Padre

    Christian Domínguez reveló este domingo 21 de junio, Día del Padre, que su vínculo con Camila Domínguez atraviesa su mejor momento tras meses sin hablarse.

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    Después de una demanda contra Melanie Martínez por presunta alienación parental debido a sus controversiales transmisiones en vivo, se decidió que tanto él como su hija recibieran terapia psicológica. La noticia fue confirmada por Melanie al anunciar que habían reanudado su comunicación.

    Domínguez confirmó esta versión en un emotivo video en Instagram, donde mostró las sorpresas de los hijos de Karla Tarazona y de su hija con Pamela Franco en el colegio. Lo que más destacó fue el gesto de Camila, quien lo sorprendió horas antes del Día del Padre, mientras él se encontraba en un concierto.

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    "Mi amor ya en el bus", "Dios te bendiga, casi es el Día del Padre. Que tengas una buena noche de trabajo. Te amo con todo mi corazón y extraño, espero verte pronto", escribió la joven, quien está registrada en el teléfono del músico como ‘Camila mi reina’.

    Posteriormente, Domínguez le envió un video desde su presentación para mostrarle que ella es una prioridad a pesar de su trabajo. Ella le reafirmó su cariño: "Te amo más papi". El músico también mencionó que cenó con su primogénita por esta fecha especial.

    En 2025, Camila reveló que su padre le negó la comunicación tras regresar con Karla Tarazona, lo que habría causado el distanciamiento, y aludió a las malas experiencias vividas con ella durante su infancia.

    No obstante, tras prometer asistir a terapia junto a él, la joven decidió perdonarlo y expresarle su amor, aunque se desconoce el estado actual de su relación con Karla Tarazona, pareja de su padre.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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