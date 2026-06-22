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¡URGENTE! Detienen al hermano de Paul Michael vinculado con 'Los Terribles de Breña', banda sospechosa de robo de celulares

La Policía Nacional del Perú arrestó a Maycol Orlando Rodríguez Belliza, hermano del cantante Paul Michael y pareja de Cielo Terry, por su presunta relación con una peligrosa banda.

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    ¡URGENTE! Detienen al hermano de Paul Michael vinculado con 'Los Terribles de Breña', banda sospechosa de robo de celulares
    Hermano de Paul Michael detenido
    ¡URGENTE! Detienen al hermano de Paul Michael vinculado con 'Los Terribles de Breña', banda sospechosa de robo de celulares

    Maycol Orlando Rodríguez Belliza, de 20 años, hermano menor del famoso Paul Michael, ha sido arrestado junto a un grupo de jóvenes acusados de pertenecer a la sospechosa organización criminal Los Terribles de Breña en un operativo ejecutado recientemente por la Policía Nacional del Perú.

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    En custodia el hermano de Paul Michael por su aparente vínculo con Los Terribles de Breña, acusados de hurto de móviles

    Recientemente ingresado a 'Esto es guerra', Paul Michael, quien anteriormente había estado relacionado con Pamela López, se encuentra ahora en medio de la controversia. Esto, tras revelaciones de Panamericana, RPP y Latina Noticias sobre un operativo reciente de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en una propiedad del jirón Zorritos, en el distrito de Breña, donde fueron detenidos cinco presuntos miembros de una banda criminal.

    Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que los arrestados podrían estar involucrados en el comercio y la distribución de celulares de origen ilegal. Los identificados en la operación son Jorge Antonio Aaron Novoa Pereda, Jhaziel Alexis Paredes Bracamonte, Maycol Orlando Rodríguez Belliza, Giovanni Edu Loayza Tume y Anderson Moisés Pereda García.

    El método de operación de los detenidos aparentemente implicaba la adquisición, venta y distribución de dispositivos móviles reportados como robados en distintos distritos de la ciudad, como San Martín de Porres, Los Olivos, Surquillo, San Miguel y Pueblo Libre.

    Hermano de Paul Michael es detenido por presunta participación en ‘Los Terribles de Breña’, banda acusada de robar celulares
    Hermano de Paul Michael es detenido por presunta participación en ‘Los Terribles de Breña’, banda acusada de robar celulares

    Un aspecto destacado de este operativo fue la detención de Maycol Orlando Rodríguez Belliza, hermano del reconocido cantante Paul Michael y pareja de la creadora de contenido Cielo Terry, quien fue presentado como tal en el programa de Carlitos TV a inicios de este año.

    Hermano de Paul Michael es detenido por presunta participación en ‘Los Terribles de Breña’, banda acusada de robar celulares
    Hermano de Paul Michael es detenido por presunta participación en ‘Los Terribles de Breña’, banda acusada de robar celulares

    “Ahí está un corazón, Cielito, y el hermano de Paul Michael, cuñado de Pamela López”, menciona el creador de contenido. Por ese entonces, el joven demostraba gran afecto hacia su pareja, quien también mantenía un vínculo cercano con su familia: envió saludos a Paul Michael en 'La Granja VIP' y compartía momentos junto a la 'Tía Lisura' en TikTok.

    Hermano de Paul Michael es detenido por presunta participación en ‘Los Terribles de Breña’, banda acusada de robar celulares
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    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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