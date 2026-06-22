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Andrea Montenegro impacta al reaparecer sin maquillaje ni filtros y desata ola de comentarios en redes

Andrea Montenegro, exestrella de telenovelas, vive en Colombia alejada de la televisión y comparte su vida natural en redes.

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    Andrea Montenegro impacta al reaparecer sin maquillaje ni filtros y desata ola de comentarios en redes
    Andrea Montenegro impacta al reaparecer sin maquillaje ni filtros
    Andrea Montenegro impacta al reaparecer sin maquillaje ni filtros y desata ola de comentarios en redes

    Andrea Montenegro, una de las antiguas actrices y modelos más apreciadas en Perú, actualmente reside en Colombia con sus hijos. Ahora, a sus 49 años, lleva una vida tranquila y apartada de la ciudad.

    La protagonista de la primera novela erótica de Playboy reapareció en redes al compartir un collage de fotos sin filtro, en el que reveló también su estilo de vida vegano junto a su hijo. Este gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes elogiaron su naturalidad.

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    Publicación de Andrea Montenegro. Foto: Instagram.
    Publicación de Andrea Montenegro. Foto: Instagram.

    Andrea Montenegro se muestra al natural en las redes

    Conocida por su protagonismo en producciones de Telemundo, RCN, Fox y América Televisión, Montenegro llamó la atención en Instagram al mostrar su apariencia a los 49 años, además de narrar parte de su día a día con uno de sus hijos.

    'Pasé una hermosa tarde en casa. Leía mientras secaba el papel para continuar. Almorcé con mi hijo, cocinamos juntos un delicioso chaufa con frijoles chinos y salsa de soya que adquirí durante mi paseo matutino. Disfruto de un café que me regaló la joven del Willys. Todo es en su justa medida', expresó la exmodelo.

    Admiración por la autenticidad de Andrea Montenegro

    Las imágenes sin filtro de Andrea Montenegro generaron múltiples reacciones, que resaltaron su elección de mostrarse auténtica. Muchos admiraron su belleza y la recordaron con afecto por sus papeles en novelas prestigiosas.

    Comentarios como 'Hermosa', 'Brillas con luz propia', 'Sería un honor hablar contigo una tarde' y 'Eres natural y magnífica' abundaron entre sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Andrea Montenegro impacta al reaparecer sin maquillaje ni filtros y desata ola de comentarios en redes
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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