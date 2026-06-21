Fallece Jean Francois Dietlin, conocido empresario y ex de Olinda Castañeda

Jean Francois Dietlin, padre de la segunda hija de Olinda Castañeda , falleció. Sus amigos expresaron condolencias en redes.

El empresario Jean Francois Dietlin, conocido como el padre de la segunda hija de Olinda Castañeda, falleció. La noticia fue confirmada el 20 de junio en sus redes sociales. El comunicado indicaba: "Su memoria permanecerá siempre viva entre nosotros y quienes lo conocieron."

La publicación en la cuenta de Facebook del empresario pidió: "Agradecemos a los que quieran unirse con su presencia o sus oraciones en este difícil momento," mientras amistades y personas cercanas dejaron sus condolencias.

Jean Francois Dietlin. Foto: Facebook

Última comunicación en redes sociales de Jean Francois Dietlin

En su última interacción en redes, el empresario compartió un día en familia y acompañó a su hija a un entrenamiento de vóley. "Así disfrutamos los domingos los padres que priorizamos a nuestros hijos," afirmó, poco antes del Día del Padre.

El comunicado agregó que el velatorio tendrá lugar en la Parroquia Divino Niño, en la intersección de las calles Bahamas y Naplo, urbanización Sol de La Molina.

Última publicación de Jean Francois Dietlin. Foto: Instagram

Jean Francois Dietlin: publicista y ex de Olinda Castañeda

Jean Francois Dietlin fue un publicista peruano-suizo, exmanager y expareja de Olinda Castañeda, con quien tuvo una hija. Ambos protagonizaron varias disputas públicas por la custodia y las visitas, y estas diferencias llegaron a los medios de comunicación.