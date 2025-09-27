La vida personal de Maju Mantilla continúa en el centro de la polémica y las opiniones no se detienen. Luego de los rumores sobre una presunta infidelidad a su aún esposo, Gustavo Salcedo, varias figuras del espectáculo han dado su punto de vista sobre cómo debería afrontar este difícil momento. Entre ellas, destacó Olinda Castañeda, quien sorprendió al aconsejar a la exreina de belleza desde una perspectiva religiosa, desatando reacciones inmediatas y un intenso debate en redes.

La fe y la oración, el consejo espiritual de Olinda Castañeda hacia Maju Mantilla

El mensaje de Olinda se transmitió en la edición del 25 de septiembre de Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina reaccionó de inmediato a unas declaraciones que, para muchos, resultaron bastante conservadoras.

Con tono sereno, Olinda Castañeda señaló: “Realmente es complicado. Es bueno lo que ella está pasando, pero es que está pasando su familia en las redes sociales, la televisión... No tienen límite, no tienen control, no, no, no se mide con lo que puedan decir y el daño que puedan generar. Pues es complicado. Si es que ella realmente desea restaurar su matrimonio, ella quiere realmente volver a unir a su familia, es la única solución. Mi consejo es que doble rodillas y que clame al Señor para que le pueda dar ese consuelo que ella debe estar necesitando en este momento, ese abrazo que el Señor le quiere dar a ella”.

Según Castañeda, la fe y la oración serían el camino para que Maju Mantilla halle calma en medio del torbellino mediático.

El consejo de Olinda desató la reacción inmediata de Magaly Medina, quien no dudó en lanzar un comentario con ironía: “Su consejo suena muy conservador, su consejo ya es, mmm, ya es algo que de verdad no entiendo y quiero disculparla solo porque debe ser los preceptos de su religión”.

Para la conductora, lo escuchado era básicamente una invitación a pedir perdón y soportar la situación. Además, se mostró sorprendida al ver a Olinda en un rol de consejera, recordando su pasado con un estilo de vida muy distinto.

“Ahora me asombra verla de consejera, ¿no? Pero yo creo, la única solución es el Señor Jesucristo, es Dios, según ella. Bueno, a ella le ha cambiado y ha dejado la vida libertina que tenía hasta hace algunos años atrás y ahora se ha convertido en una pastora del Señor”, comentó.