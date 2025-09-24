Olinda Castañeda compartió su experiencia de fe y aconsejó a Maju Mantilla buscar apoyo en Dios para restaurar la armonía familiar y enfrentar los desafíos.

Maju Mantilla continúa en el centro de la atención mediática tras las recientes acusaciones de infidelidad que involucran a su matrimonio con Gustavo Salcedo. Esta vez, Olinda Castañeda decidió pronunciarse sobre el tema y ofrecerle un consejo basado en su fe. La exmodelo compartió su experiencia personal para alentar a la exreina de belleza a encontrar calma en medio de la polémica.

Olinda Castañeda y su consejo espiritual para Maju Mantilla

Olinda Castañeda no fue indiferente a la situación que atraviesa Maju Mantilla tras las acusaciones de infidelidad que han puesto en el ojo público su matrimonio. La modelo decidió enviarle un mensaje de aliento basado en su fe, asegurando que la única forma de recuperar la armonía familiar es a través de Dios.

“Hace cinco años que conocí a Dios y pasé por muchas pruebas, como también las pasan personas que no conocen a Cristo, pero la diferencia es que en este momento él camina delante de mí, me siento en paz y no me siento sola”, afirmó para el diario Trome.

Con la convicción que le ha dado su experiencia personal, Olinda remarcó que el mejor camino para la exreina de belleza es buscar apoyo espiritual. “Es un momento complicado el que está pasando, por lo que se expone en las redes sociales, la televisión, y no se miden con el daño que pueden estar haciendo, pero si ella quiere restaurar su matrimonio y quiere volver unir a su familia, la única solución es Dios y doblar rodillas y lo digo por experiencia propia porque también lo he pasado con mi esposo”, añadió.

Para cerrar, insistió en la importancia de la oración como herramienta para sobrellevar la crisis. “Hay que orar para que esas influencias negativas del orgullo, la soberbia, adulterio, venganza, fornicación, mentira, no caigan como sombras en nuestras vidas. Si Maju lo desea, debe orar y acercarse a Dios”, finalizó.

Olinda Castañeda sobre su nueva vida como cristiana y su pasado desenfrenado

En 2022, Olinda Castañeda reapareció en televisión nacional para hablar sobre el radical cambio que ha dado en su vida. Durante un enlace en vivo con ‘Magaly TV, la firme’, la modelo compartió cómo su acercamiento al cristianismo transformó su manera de vivir y le permitió reencontrar la estabilidad personal y familiar.

La conductora Magaly Medina no ocultó su sorpresa al recordar que, en el pasado, Castañeda era protagonista de constantes titulares: asistía a discotecas, desfilaba en diminutos bikinis, mantenía una estrecha amistad con Shirley Arica y protagonizaba enfrentamientos con Tilsa Lozano.

Frente a estas imágenes, Olinda aclaró que su conversión no implica restricciones extremas, sino una nueva forma de ver la vida.

“Mi vida es divertida ahora. El ser cristina no me hace aburrida. El cambio que he dado en mi vida ha restaurado mi familia. Dios ha obrado increíblemente en nuestra vida. Estoy tranquila con mi esposo, me gusta escuchar alabanzas. La paz que siento, es una paz que jamás había sentido. Cristo ha encajado en ese vacío que sentía”, comentó.

Respecto a sus recordadas apariciones en eventos como ‘car washes’ o sus noches de diversión, la modelo aseguró que no reniega de su pasado.