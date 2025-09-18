Maju Mantilla enfrentó uno de los momentos más difíciles de su carrera televisiva en medio de fuertes rumores sobre su vida personal. La conductora de ‘Arriba mi gente’ apareció en vivo para dirigirse a sus seguidores y compañeros de trabajo, visiblemente afectada por la situación. Sus palabras conmovieron a la audiencia y dejaron a más de uno en shock cuando decidió renunciar al programa.

Maju Mantilla renuncia a ‘Arriba mi gente’

Maju Mantilla sorprendió este jueves 18 de septiembre al tomar una dura decisión tras verse involucrada en escándalos de supuesta infidelidad. La exreina de belleza decidió renunciar al matinal al sentirse afectada por los comentarios sobre su relación con Gustavo Salcedo.

“Estos días han sido muy duros para mí, para mi familia, en base a chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada”, comentó muy conmovida.

“Me han vinculado con otras personas dañando mi reputación y la de otras personas, la mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, añadió.

“Yo me siento muy afectada en venir aquí, este programa necesita energía, alegría, concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque siento que estoy afectada y quiero decirles que esta carga ha llegado acá a mis compañeros, al equipo tan bonito de ‘Arriba mi gente’ que no se lo merece y que no es justo, por tal motivo yo he decidido no continuar en el programa y solo quiero agradecerles por completo”, sostuvo sin evitar quebrarse.

Maju Mantilla se pronuncia y advierte acciones legales contra medios

Maju Mantilla rompió el silencio en redes sociales y dejó claro que no piensa seguir tolerando los rumores que circulan sobre su vida privada. La ex Miss Mundo, quien ha estado en el centro de la polémica tras su separación de Gustavo Salcedo, se mostró firme al denunciar la difusión constante de información falsa.

“Yo la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí”, manifestó la conductora en un video compartido en Instagram el miércoles 17 de septiembre.

Maju señaló que los contenidos que se publican sobre ella no solo son inexactos, sino que buscan dañarla personalmente. “Vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron. Lo hacen de forma constante todos los días, vinculándome con terceros de forma maliciosa”, sentenció.