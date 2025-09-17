¡No se queda callada! La Miss Mundo Maju Mantilla apareció con un fuerte mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Como sabemos, la también conductora de televisión, está pasando una complicada situación en su matrimonio.

La exreina de belleza no toleró más la información que se viene difundiendo sobre ella y sus supuestas relaciones amorosas. Por esta razón, usó las redes sociales para expresar su sentir y comunicar lo que hará en las siguientes semanas. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos en la siguiente nota.

Maju Mantilla demandará a los medios que difundan información falsa sobre ella