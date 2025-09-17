Gustavo Salcedo HABLÓ luego de confirmar que Maju Mantilla le fue INFIEL en múltiples ocasiones: “Ha hecho mucho daño"

¡Una transformación de 180°! El empresario Gustavo Salcedo optó por pronunciarse nuevamente por la salud mental de sus hijos, tras acusar sin piedad y exponer a todavía esposa Maju Mantilla de serle infiel en más de una ocasión. En esta ocasión, el exdeportista cambio su actitud a la que tenía cuando quería destapar el affaire con Christian Rodríguez con la presentadora de TV.

Gustavo Salcedo ya no quiere hablar de la polémica que generó contra Maju Mantilla

La presentadora de ‘La noche habla’, Tilsa Lozano, indicó que se comunicó con el aún esposo de Maju Mantilla para conocer lo que piensa sobre las nuevas revelaciones sobre su relación. No obstante, en esta ocasión se mostró con otra actitud y sin buscar avivar más el escándalo que está viviendo su familia, por lo que al inicio no respondió, hasta que supo que la presencia de Verónica Alcántara.

"Hola, Tilsa. Ahí me pasaron que va una periodista que ha hecho mucho daño. No he dado ninguna declaración justamente porque lo que más me interesa es proteger a quienes están cerca. Somos papás de dos niños pequeños y estos chats son confidenciales. Te agradecería mucho que no nos sigan afectando, lo pido con respeto. Muchas gracias", respondió Gustavo Salcedo.

Salcedo prefirió ya no hablar más sobre el tema y seguir las críticas sobre el productor de ‘Arriba mi gente’: "Todo rebota y nosotros no lo hemos buscado. (...) Yo no pertenezco al mundo de la televisión, sé que es un negocio, lo respeto, pero no quiero seguir con la novela que hace daño y llega a mis hijos. Siempre he actuado de manera correcta, y esta vez no será la excepción", agregó.

Maju habría querido iniciar relación con productor y mantenía a Salcedo como segunda opción