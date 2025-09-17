Gustavo Salcedo SE PELEÓ con productor de ‘Arriba mi gente’ por ‘affaire’ clandestino con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo se vio las caras con Christian Rodríguez, productor de ‘Arriba mi gente’, por haberse metido con su aún esposa Maju Mantilla . ¿Se fueron a las manos?

¿Se pelearon? Luego de conocerse de la presunta infidelidad de Maju Mantilla con Christian Rodríguez, productor del programa ‘Arriba mi gente’, el tema sigue color de hormiga. En esta ocasión, la productora Verónica Alcántara contó que Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina se peleó con el productor al encararlo por el amorío con la madre de sus hijos.

Gustavo Salcedo y productor de ‘Arriba mi gente’ se agarró a los puños por Maju Mantilla

La productora reveló que Gustavo Salcedo tuvo un encuentro hace dos o 3 semanas aproximadamente, donde le dio detalles inéditos de cómo se desarrolló la relación y las veces que su todavía esposa le fue infiel. Después de eso, le narró el encuentro con el productor, donde aprovechó en enfrentarlo.

"Él me comenta (Gustavo) que él corre por el malecón y, por el malecón, también corre Christian. (...) Lo que él me narra es que él estaba viniendo y él quería pasar de largo, como que no lo vio, pero él (Gustavo) dijo 'ah no, tú acá me vas a dar la cara sí o sí' y se plantó en el medio de la vereda y ahí es donde chocan cara a cara. Él lo ve y ahí es donde él lo empuja, Gustavo lo empuja", contó Verónica Alcántara.

Ante esto, Rodríguez Portugal, no tuvo mejor idea que irle a llorar con Maju Mantilla: "Todo esto es lo que él me ha narrado. Él lo empuja y lo tira al suelo, pero él no hace ningún ademán para poder defenderse. Él le dice 'eres un inmoral, te metes con una mujer casada'. Después de eso, (Christian) se va al canal, en el cual, según Gustavo, todos saben y se queja con Maju", agregó.

Gustavo Salcedo habló del romance de Maju Mantilla con el actor colombiano

Durante la misma entrevista en el programa ‘La noche habla’, Verónica Alcántara señaló que Gustavo Salcedo le confirmó la infidelidad de Maju Mantilla con un actor colombiano y afirmó que tiene las pruebas.