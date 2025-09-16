Actor George Slevi REAPARECE y publica POTENTE mensaje tras confirmarse relación clandestina con Maju Mantilla: "Soportar"

El actor colombiano George Slevi reapareció en las redes sociales tras afirmarse que mantuvo una relación clandestina con Maju Mantilla cuando trabajaban en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’. ¿Qué fue lo que dijo?

Maju Mantilla continua en el ojo de la tormenta después de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirme que la madre de sus hijos mantuvo un affaire con el actor George Slevi en el 2018, cuando compartían escenas en ‘Te volveré a encontrar’, donde protagonizaban escenas con la ex Miss Mundo. Luego de ello, el artista reapareció con un fuerte mensaje que captó la atención de los usuarios de las redes. ¿Fue indirecta?

Actor George Slevi reaparece luego de confirmarse romance con Maju Mantilla

Magaly Medina volvió a generar revuelo al revelar que Gustavo Salcedo le confesó un episodio poco conocido en la vida de Maju Mantilla. Según la conductora, la ex Miss Mundo habría sostenido un romance con el actor colombiano George Slevi en 2018, lo que confirmaría una infidelidad previa a su vinculación con el productor Christian Rodríguez.

La historia surgió durante las grabaciones de una telenovela en la que ambos interpretaban a una pareja casada. Al parecer, la ficción se habría mezclado con la realidad, ya que Medina afirmó que los encuentros entre Mantilla y Slevi no se habrían limitado únicamente a la pantalla, sino que habrían traspasado al ámbito personal.

Hasta el momento, ni la modelo ni el actor han dado declaraciones públicas sobre este tema. No obstante, George Slevi reapareció en redes sociales con un mensaje enigmático, que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta relacionada con la “ingratitud”, alimentando aún más las especulaciones en torno a este presunto affaire.

"No hagas el bien si no tienes la fuerza para soportar la ingratitud", se lee en las primeras líneas. Luego, se puede apreciar las razones por las que no se puede esperar la misma actitud del entorno cuando se ayuda al prójimo.

No obstante, lo que llamó atención fue la segunda parte del mensaje, que hace referencia sobre aquellas personas que fingen ser buenas para quedar bien ante la mirada de otros. ¿Indirecta a Maju?

"Y si tu bondad depende del aplauso, entonces no es bondad; es necesidad. Haz el bien porque tú lo elegiste. No lo hagas esperando el reconcimiento. Porque la ingratitud es parte del camino".

Magaly Medina crítica a Maju Mantilla

Magaly Medina volvió a encender la polémica al señalar que fue el propio Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, quien le confirmó los rumores de un presunto acercamiento entre la ex Miss Mundo y el actor colombiano George Selbi.

Durante su programa, la periodista transmitió un reportaje en el que se recordaron escenas de la telenovela estrenada en 2020, donde ambos compartieron roles protagónicos. En dichas imágenes se les aprecia en apasionados besos y muestras de afecto que, según la narración del informe, podrían haber trascendido la ficción.

Tras la emisión de la nota, Medina retomó el tema en vivo y reforzó las dudas en torno a lo que habría ocurrido entre Mantilla y Selbi, dejando abierta la controversia y alimentando aún más el debate sobre la vida personal de la exreina de belleza.