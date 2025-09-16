Maju Mantilla se ve envuelta en un escándalo tras revelaciones de Magaly sobre un romance con el actor colombiano George Slebi, confirmado por su esposo Gustavo Salcedo.

Magaly Medina reveló en su programa ‘Magaly TV, la firme’ que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, confirmó que ella habría mantenido un romance con el actor colombiano George Slebi. Esta confesión remueve un episodio ocurrido durante las grabaciones de la telenovela ‘Te volveré a encontrar’ en 2018.

Gustavo Salcedo confirma supuesto romance de Maju Mantilla con George Slebi

El mundo del espectáculo peruano vuelve a encenderse tras las revelaciones de ‘Magaly TV La Firme’. Esta vez, el nombre de Maju Mantilla es protagonista de un nuevo escándalo, luego de que Magaly Medina asegurara que Gustavo Salcedo, su aún esposo, le confirmó un romance con el actor colombiano George Slebi, con quien compartió roles en la telenovela 'Te volveré a encontrar'.

Fiel a su estilo, Magaly contó que decidió ir directamente a la fuente para despejar rumores. Según explicó en su programa, el propio Salcedo fue quien corroboró que los comentarios que circulaban eran ciertos y que la relación de su esposa con el actor no se limitó solo a la ficción.

“Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un ‘affaire’ que pasó de la pantalla a la vida real”, declaró la periodista, generando gran impacto en el set.

La revelación tomó por sorpresa a la audiencia, ya que hasta hace poco la polémica giraba en torno a la presunta cercanía de Maju con el productor de televisión Christian Rodríguez Portugal. Ahora, el escándalo se remonta a un episodio del 2018, durante las grabaciones de la telenovela, lo que añade una nueva dimensión a la historia y deja más preguntas que respuestas.

Gustavo Salcedo habría enfrentado a George Slebi por presunto romance

Magaly Medina no solo se limitó a lanzar la bomba, sino que fue más allá al mostrar un compilado de escenas de “Te volveré a encontrar”, donde Maju Mantilla y George Slebi compartían intensos y apasionados momentos frente a cámaras.

“Nosotros, como siempre confirmamos la información, si es cierto o no, buscamos en los archivos y las escenas apasionadas, de besos sí son bastante vividas, bien hechas, se notan reales”, afirmó la popular ‘Urraca’, destacando que la conexión entre ambos actores parecía ir más allá de la ficción.

La periodista reveló que este episodio habría sido tan serio que Gustavo Salcedo intentó hablar directamente con Slebi para encarar la situación. “Por eso, nosotros decidimos, corroborar la historia de que entre ellos había habido un affaire en el año 2018, lo que también supimos es que el esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo por esta situación, ¿no? Algo que el actor entendió por completo. Es información que pude confirmar, como ya les dije. Eh, pero las escenas, wow. Nunca había visto”, expresó.