Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayanita 'echa' a Jair Céspedes y filtra chat íntimo con el futbolista que está casado

Es oficial: Gustavo Salcedo le CONFIRMÓ a Magaly que Maju Mantilla tuvo un 'affaire' con actor colombiano George Slebi

Maju Mantilla se ve envuelta en un escándalo tras revelaciones de Magaly sobre un romance con el actor colombiano George Slebi, confirmado por su esposo Gustavo Salcedo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Es oficial: Gustavo Salcedo le CONFIRMÓ a Magaly que Maju Mantilla tuvo un 'affaire' con actor colombiano George Slebi
    Gustavo Salcedo expone aún más a Maju Mantilla | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Es oficial: Gustavo Salcedo le CONFIRMÓ a Magaly que Maju Mantilla tuvo un 'affaire' con actor colombiano George Slebi

    Magaly Medina reveló en su programa ‘Magaly TV, la firme’ que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, confirmó que ella habría mantenido un romance con el actor colombiano George Slebi. Esta confesión remueve un episodio ocurrido durante las grabaciones de la telenovela ‘Te volveré a encontrar’ en 2018.

    wapa.pe

    VER MÁS: Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

    Gustavo Salcedo confirma supuesto romance de Maju Mantilla con George Slebi

    El mundo del espectáculo peruano vuelve a encenderse tras las revelaciones de ‘Magaly TV La Firme’. Esta vez, el nombre de Maju Mantilla es protagonista de un nuevo escándalo, luego de que Magaly Medina asegurara que Gustavo Salcedo, su aún esposo, le confirmó un romance con el actor colombiano George Slebi, con quien compartió roles en la telenovela 'Te volveré a encontrar'.

    Fiel a su estilo, Magaly contó que decidió ir directamente a la fuente para despejar rumores. Según explicó en su programa, el propio Salcedo fue quien corroboró que los comentarios que circulaban eran ciertos y que la relación de su esposa con el actor no se limitó solo a la ficción.

    “Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un ‘affaire’ que pasó de la pantalla a la vida real”, declaró la periodista, generando gran impacto en el set.

    La revelación tomó por sorpresa a la audiencia, ya que hasta hace poco la polémica giraba en torno a la presunta cercanía de Maju con el productor de televisión Christian Rodríguez Portugal. Ahora, el escándalo se remonta a un episodio del 2018, durante las grabaciones de la telenovela, lo que añade una nueva dimensión a la historia y deja más preguntas que respuestas.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Dayanita deja el Perú y anuncia que recibió gran oportunidad para actuar en los Estados Unidos: "Voy a recibir 7.000 dólares semanales"

    Gustavo Salcedo habría enfrentado a George Slebi por presunto romance

    Magaly Medina no solo se limitó a lanzar la bomba, sino que fue más allá al mostrar un compilado de escenas de “Te volveré a encontrar”, donde Maju Mantilla y George Slebi compartían intensos y apasionados momentos frente a cámaras.

    “Nosotros, como siempre confirmamos la información, si es cierto o no, buscamos en los archivos y las escenas apasionadas, de besos sí son bastante vividas, bien hechas, se notan reales”, afirmó la popular ‘Urraca’, destacando que la conexión entre ambos actores parecía ir más allá de la ficción.

    La periodista reveló que este episodio habría sido tan serio que Gustavo Salcedo intentó hablar directamente con Slebi para encarar la situación. “Por eso, nosotros decidimos, corroborar la historia de que entre ellos había habido un affaire en el año 2018, lo que también supimos es que el esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo por esta situación, ¿no? Algo que el actor entendió por completo. Es información que pude confirmar, como ya les dije. Eh, pero las escenas, wow. Nunca había visto”, expresó.

    Este nuevo dato añade más tensión a la crisis matrimonial de la exMiss Mundo, quien actualmente atraviesa un proceso de separación cargado de rumores y especulaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Es oficial: Gustavo Salcedo le CONFIRMÓ a Magaly que Maju Mantilla tuvo un 'affaire' con actor colombiano George Slebi
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    ¿Samahara Lobatón abandona el Perú con sus hijas? Ex de la influencer hace inesperado anuncio: "Triste enterarme"

    Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    María Pía Copello quedaría FUERA de 'MQM' y Magaly Medina revela quién la reemplazaría: "La próxima semana no estará"

    Lo más vistos en Farándula

    ‘Loco’ Vargas confiesa la razón por la que dejó las salidas: “Mi mujer me deja amarrado”

    Hija mayor de Pamela López impacta al lucirse cariñosa con joven en EXCLUSIVA boda: "Amo"

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

    ¿Indirecta en plena Teletón? Gisela Valcárcel desata rumores sobre el fin de "América Hoy"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;