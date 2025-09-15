La situación de Maju Mantilla se complica tras el escándalo mediático que la enfrenta a su aún esposo, Gustavo Salcedo. Según recientes revelaciones, el empresario asegura que la exMiss Mundo lo habría engañado durante más de dos años con Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente. Ahora, nuevos detalles del caso indican hasta dónde podría llegar Salcedo en el proceso de divorcio, poniendo en evidencia la tensión y las disputas legales que ambos enfrentan mientras los medios siguen de cerca cada movimiento.

Christian Bayro revela pruebas de Gustavo Salcedo contra Maju

El más reciente en hablar fue Christian Bayro, del podcast Chimi Churri, quien sorprendió al asegurar que Gustavo Salcedo posee todas las comunicaciones y ubicaciones de Maju Mantilla, evidenciando un control total sobre sus movimientos. La declaración impactó tanto a los seguidores del programa como a quienes siguen de cerca este mediático caso.

“Maju, te lo digo a ti, no sé cómo ha hecho el señor Salcedo, pero él tiene todas tus comunicaciones, ubicaciones, no sabemos cómo lo ha logrado, pero sí podemos dar fe de que te tenía chequeada a ti y a Christian”, expresó Bayro, dirigiéndose a la conductora de televisión. Sus palabras confirmaban que el deportista habría reunido pruebas contundentes para un posible juicio de divorcio.

De acuerdo con Bayro, estas acciones no solo buscan exponer a Maju públicamente, sino también preparar el terreno para beneficios legales. “Tenía una especie de conciliación de la cual, una de las parejas demuestra por contundencia la infidelidad de la pareja, se puede quedar con absolutamente todo”, advirtió, generando más preocupación sobre el futuro de la presentadora.

Abogado explica situación de Maju Mantilla

Lo más impactante es que Verónica Alcántara, productora del programa, mostró chats donde Gustavo Salcedo planeaba exponer las ubicaciones y comunicaciones de Maju para que la prensa la ampayara con Rodríguez. Además, un abogado confirmó que estas pruebas podrían tener un papel clave en el proceso legal, evidenciando la estrategia cuidadosamente planeada del empresario.

“Estas pruebas que puede tener la otra parte pueden servir para, uno, el divorcio con esta causal de conducta deshonrosa, y esta causal permite que el cónyuge que sale perjudicado pueda tener una indemnización por daños y perjuicios”, explicó el especialista, confirmando que el escenario podría ser altamente desfavorable para Maju.