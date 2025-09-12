Verónica Alcántara reveló que Gustavo Salcedo le confesó una infidelidad previa de Maju con un actor colombiano, antes de Christian Rodríguez.

Una nueva polémica envuelve a Maju Mantilla tras las declaraciones de Verónica Alcántara en el podcast Chimi Churri. La productora afirmó que Gustavo Salcedo le confesó una supuesta infidelidad previa de la ex Miss Mundo con un reconocido actor colombiano. Este señalamiento, según Alcántara, ocurrió antes de los rumores que vinculan a Mantilla con el productor Christian Rodríguez Portugal.

La revelación incrementa el escándalo mediático en torno a la separación de la conductora y el empresario, un episodio que ya ha estado marcado por tensas declaraciones de ambas partes y que mantiene en expectativa a toda la farándula nacional.

Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju con actor colombiano, según Verónica Alcántara

Según Verónica Alcántara, Gustavo Salcedo le habría mostrado algunos chats y le confesó que buscaba dejar en claro su versión tras los comentarios sobre su separación. "El señor Gustavo lo que necesitaba era limpiar su imagen porque había comentado que anteriormente su esposa Maju ya había tenido una relación anterior que no es la de ahora con Cristian. Una anterior infidelidad”, declaró. Aunque no presentó pruebas contundentes, sí le enseñó parte de esas conversaciones.

La productora mencionó además que al inicio creyó que la persona involucrada era argentina, pero Salcedo le especificó que se trataba de un colombiano. "Yo pensaba que era un argentino, pero era un colombiano. Yo le pregunto si tenía pruebas o fotos con este argentino. Él me responde que sí las tenía", afirmó. Alcántara aclaró que estas charlas no son actuales, sino parte de un proceso que viene indagando desde hace un tiempo.

¿Quién es el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla?

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial el nombre del actor colombiano que estaría vinculado a Maju Mantilla. No obstante, en el podcast Chimi churri se dejó entrever que la supuesta infidelidad pudo haberse dado en la etapa en que la ex Miss Mundo debutó en la telenovela Te volveré a encontrar, transmitida por América Televisión en 2020.