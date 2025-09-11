Revelan INSÓLITAS fotos de Maju Mantilla con el productor de Latina tras exponerse que son “amantes” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV / Latina / Difusión

La conductora Maju Mantilla y Christian Rodríguez, productor de Arriba Mi Gente, se convirtieron en el centro de la controversia luego de que Gustavo Salcedo asegurara en una entrevista con Magaly Medina que su esposa lo engañó con el integrante de Latina desde hace más de dos años. El programa Magaly TV: La Firme respaldó esta versión mostrando fotos y videos que habrían pasado desapercibidos hasta ahora.

Las imágenes inéditas de Maju y su productor

Según el informe de La Urraca, los chats filtrados a la prensa, que apuntaban a un vínculo sentimental entre la ex Miss Perú y su productor, serían reales. El reportaje también repasó la carrera de Christian Rodríguez, un profesional reconocido por su bajo perfil, a diferencia de Armando Tafur, productor de América Hoy, quien suele aparecer en redes junto a las conductoras de su espacio.

En el caso de Rodríguez, sus apariciones públicas se limitaron a eventos oficiales, como la premiación que recibió Arriba Mi Gente en diciembre de 2023 por parte de ASPEM, donde el programa fue reconocido como mejor magazine. Para entonces, según el informe, Maju y Christian ya mantenían algunos meses de relación clandestina, iniciada en julio de ese año.

Las fotos difundidas muestran a Mantilla y Rodríguez posando uno al lado del otro, sonrientes por el galardón obtenido. Sin embargo, los videos presentados revelan una actitud más distante frente a las cámaras, pues apenas interactuaban entre ellos, generando dudas sobre si buscaban disimular la cercanía que tenían en privado.

La respuesta de Maju Mantilla en vivo

Frente al revuelo, Maju Mantilla utilizó su programa en Latina para dar su versión. Lo sorprendente fue que, en ningún momento, negó de manera directa la acusación de haber sido infiel con su productor, lo que dio más fuerza a las declaraciones de Salcedo.