Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Revelan insólitas fotos de Maju Mantilla con el productor de Latina tras exponerse que son “amantes”

El programa de Magaly Medina reveló las fotografías de Maju Mantilla y el productor de ‘Arriba Mi Gente’. 

    La conductora Maju Mantilla y Christian Rodríguez, productor de Arriba Mi Gente, se convirtieron en el centro de la controversia luego de que Gustavo Salcedo asegurara en una entrevista con Magaly Medina que su esposa lo engañó con el integrante de Latina desde hace más de dos años. El programa Magaly TV: La Firme respaldó esta versión mostrando fotos y videos que habrían pasado desapercibidos hasta ahora.

    Las imágenes inéditas de Maju y su productor

    Según el informe de La Urraca, los chats filtrados a la prensa, que apuntaban a un vínculo sentimental entre la ex Miss Perú y su productor, serían reales. El reportaje también repasó la carrera de Christian Rodríguez, un profesional reconocido por su bajo perfil, a diferencia de Armando Tafur, productor de América Hoy, quien suele aparecer en redes junto a las conductoras de su espacio.

    En el caso de Rodríguez, sus apariciones públicas se limitaron a eventos oficiales, como la premiación que recibió Arriba Mi Gente en diciembre de 2023 por parte de ASPEM, donde el programa fue reconocido como mejor magazine. Para entonces, según el informe, Maju y Christian ya mantenían algunos meses de relación clandestina, iniciada en julio de ese año.

    PUEDES LEER: Maju Mantilla le responde a Gustavo Salcedo y le recuerda su ampay con Mariana de la Vega: “Jamás hice un señalamiento”

    Las fotos difundidas muestran a Mantilla y Rodríguez posando uno al lado del otro, sonrientes por el galardón obtenido. Sin embargo, los videos presentados revelan una actitud más distante frente a las cámaras, pues apenas interactuaban entre ellos, generando dudas sobre si buscaban disimular la cercanía que tenían en privado.

    La respuesta de Maju Mantilla en vivo

    Frente al revuelo, Maju Mantilla utilizó su programa en Latina para dar su versión. Lo sorprendente fue que, en ningún momento, negó de manera directa la acusación de haber sido infiel con su productor, lo que dio más fuerza a las declaraciones de Salcedo.

    "Anoche se difundieron unas declaraciones de mi ex esposo, Gustavo Salcedo, en un programa de televisión. Como siempre he dicho, yo jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque he dicho que lo voy a resolver en mi privacidad. Ahora con más razón porque el Sr. Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro, y no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia", señaló la presentadora.

