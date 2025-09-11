Maju Mantilla sorprendió a la audiencia al usar su programa para responder a las recientes declaraciones de Gustavo Salcedo. La conductora no solo aclaró su posición frente a las acusaciones, sino que también recordó un episodio del pasado que involucró a su expareja. La ex Miss Mundo dejó en claro que no permitirá que se hagan señalamientos en su contra.

Maju Mantilla recuerda ampay de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla rompió su silencio en pleno programa en vivo. La ex Miss Mundo utilizó unos minutos de ‘Arriba mi Gente’ para responder a las declaraciones de su exesposo, Gustavo Salcedo, quien días atrás habló sobre una presunta infidelidad en una entrevista con Magaly TV, La Firme y mencionó al productor Christian Rodríguez Portugal como el supuesto tercero en discordia.

Sin perder la calma, Maju tomó la palabra frente a las cámaras para dejar clara su postura. “Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo Gustavo Salcedo en un programa de televisión y como siempre lo he dicho y lo sostengo, yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada”, señaló con firmeza, recordando que nunca ha ventilado públicamente los problemas de su relación.

La conductora también hizo énfasis en que existe un acuerdo legal que ambos firmaron y que los obliga a no dar declaraciones sobre su ruptura. “Ahora, con más razón, tanto el señor Gustavo Salcedo como yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro”, remarcó.

Incluso, Maju aprovechó el espacio para traer a la memoria un episodio del pasado que involucró a su expareja. Recordó el ampay en el que fue vinculado con Mariana de la Vega y subrayó que jamás hizo comentarios al respecto. “En ningún momento hice ningún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, sentenció.

¿Cuál fue el ampay que involucró a Gustavo Salcedo en 2023?

En agosto del 2023, la farándula peruana quedó en shock cuando 'Magaly TV: La Firme' difundió un material que mostraba a Gustavo Salcedo acompañado de Mariana de la Vega en circunstancias que muchos interpretaron como comprometedoras.

Las cámaras captaron a ambos desplazándose en el auto de Salcedo rumbo al hotel Westin, donde permanecieron por dos horas antes de abandonar el lugar. Posteriormente, el empresario dejó a la joven en su domicilio y luego continuó su camino hacia su propia casa, justo en el horario en que Maju Mantilla estaba en vivo conduciendo su programa.

Frente a la polémica que se generó, Salcedo decidió aclarar su versión en el programa 'Amor y Fuego'. “Si quisiera hacer algo escondidas no me voy a ir al Westin, hay todo tipo de cámaras de seguridad y totalmente vistoso; no hay absolutamente nada que ocultar y los temas de familia se resuelven en familia”, sostuvo en su defensa.