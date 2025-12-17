Tula Rodríguez rompió en llanto al recordar a su esposo en la graduación de su hija.

Tula Rodríguez SE QUIEBRA en graduación de su hija con la ‘APARICIÓN’ del desaparecido Javier Carmona | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

La exfigura de la televisión Tula Rodríguez emocionó a sus seguidores meses atrás al anunciar que su hija Valentina viajará fuera del país para continuar sus estudios universitarios. Ahora, la actriz volvió a tocar corazones al mostrarse profundamente conmovida durante la ceremonia de graduación de su primogénita, quien culminó la etapa escolar en medio de un momento cargado de emoción para ambas.

Tula Rodríguez se quiebra durante la graduación de Valentina

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Tula compartió un video lleno de sentimientos donde mostró algunos instantes de la celebración por el fin de la secundaria de su hija. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando apareció una imagen de Valentina junto a su padre, Javier Carmona, lo que provocó una visible reacción de nostalgia en la actriz.

“Mi corazón está completamente lleno. Esta graduación no fue solo una ceremonia, fue ver cómo aquella niña que caminaba tomada de mi mano creció, aprendió y hoy es una joven con sueños enormes. Estoy orgullosa de ti, hija mía, de tu esfuerzo, de tu luz y de todo lo que te espera”, escribió Tula en la descripción del emotivo post.

La publicación no tardó en generar múltiples reacciones y mensajes de cariño. Incluso, Maju Mantilla se sumó a las felicitaciones y comentó: “Felicitaciones, Vale, y felicitaciones también a ti, Tula, por cerrar esta etapa con éxito. Que vengan muchos logros más”.

Tula Rodríguez recuerda duro episodio en EsSalud y habla del dinero de Javier Carmona

Cabe recordar que, días atrás, Tula Rodríguez también impactó al contar una experiencia difícil que vivió durante su embarazo, cuando fue fotografiada en EsSalud, episodio que la marcó profundamente. La conductora decidió romper su silencio y relatar cómo afrontó ese momento en medio de rumores y comentarios que circularon en su contra.