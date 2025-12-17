Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gripe H3N2 en Perú: Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

Tula Rodríguez se quiebra en graduación de su hija con la ‘aparición’ del desaparecido Javier Carmona

Tula Rodríguez rompió en llanto al recordar a su esposo en la graduación de su hija. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tula Rodríguez se quiebra en graduación de su hija con la ‘aparición’ del desaparecido Javier Carmona
    Tula Rodríguez SE QUIEBRA en graduación de su hija con la ‘APARICIÓN’ del desaparecido Javier Carmona | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Tula Rodríguez se quiebra en graduación de su hija con la ‘aparición’ del desaparecido Javier Carmona

    La exfigura de la televisión Tula Rodríguez emocionó a sus seguidores meses atrás al anunciar que su hija Valentina viajará fuera del país para continuar sus estudios universitarios. Ahora, la actriz volvió a tocar corazones al mostrarse profundamente conmovida durante la ceremonia de graduación de su primogénita, quien culminó la etapa escolar en medio de un momento cargado de emoción para ambas.

    Tula Rodríguez se quiebra durante la graduación de Valentina

    Mediante su cuenta oficial de Instagram, Tula compartió un video lleno de sentimientos donde mostró algunos instantes de la celebración por el fin de la secundaria de su hija. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando apareció una imagen de Valentina junto a su padre, Javier Carmona, lo que provocó una visible reacción de nostalgia en la actriz.

    “Mi corazón está completamente lleno. Esta graduación no fue solo una ceremonia, fue ver cómo aquella niña que caminaba tomada de mi mano creció, aprendió y hoy es una joven con sueños enormes. Estoy orgullosa de ti, hija mía, de tu esfuerzo, de tu luz y de todo lo que te espera”, escribió Tula en la descripción del emotivo post.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Tula Rodríguez rompe el silencio sobre supuesto romance con su amiga Pilar Arana ¿Qué dijo?

    La publicación no tardó en generar múltiples reacciones y mensajes de cariño. Incluso, Maju Mantilla se sumó a las felicitaciones y comentó: “Felicitaciones, Vale, y felicitaciones también a ti, Tula, por cerrar esta etapa con éxito. Que vengan muchos logros más”.

    Tula Rodríguez recuerda duro episodio en EsSalud y habla del dinero de Javier Carmona

    Cabe recordar que, días atrás, Tula Rodríguez también impactó al contar una experiencia difícil que vivió durante su embarazo, cuando fue fotografiada en EsSalud, episodio que la marcó profundamente. La conductora decidió romper su silencio y relatar cómo afrontó ese momento en medio de rumores y comentarios que circularon en su contra.

    Además, sorprendió al referirse al aspecto económico durante su relación con Javier Carmona, revelando que fue ella quien cubrió los gastos del parto de su hija con su propio dinero. Incluso, desmintió las versiones que señalaban que su esposo tenía una gran fortuna, asegurando que en esa etapa de su vida era ella quien contaba con mayores ingresos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tula Rodríguez se quiebra en graduación de su hija con la ‘aparición’ del desaparecido Javier Carmona
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez se quiebra en graduación de su hija con la ‘aparición’ del desaparecido Javier Carmona

    Leonard León ROMPE SU SILENCIO sobre Christian Domínguez como “papá” de sus hijos: “Yo no soy el malo de este cuento”

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

    Christian Domínguez es captado en comprometida situación con la novia de su amigo en ausencia de Karla Tarazona

    La increíble transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú para dedicarse a esto

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco y López protagonizarán su primer cara a cara en escenarios y usuarios generan debate

    ¿Traición en ‘La Manada’? Laura Spoya responde EN VIVO tras revelarse que el podcast está a su nombre

    Tilsa Lozano sorprende al confesar que aún 'AMA' a Miguelón: “Es mi familia para toda la vida”

    Miguel Hidalgo se PRONUNCIA tras declaración de ‘AMOR’ de Tilsa Lozano: “Yo la quiero”

    Jean Paul Santa María TAJANTE en medio de la confesión de Romina Gachoy sobre crisis matrimonial: “Vamos a ver qué pasa”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 109.00
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;