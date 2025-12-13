Tula Rodríguez vivió un emotivo cierre de etapa al despedir a su hija del colegio, inmortalizándolo con fotos para el recuerdo. Un día lleno de sentimientos y celebración.

El cierre de una etapa llegó cargado de sentimientos para Tula Rodríguez, quien acompañó a su hija en una jornada que marcó un antes y un después: su despedida del colegio. La actriz y exfigura televisiva decidió inmortalizar cada instante de este día tan significativo, guardando en imágenes un recuerdo que permanecerá para siempre en su memoria.

Tula Rodríguez celebra con emoción el cierre de la etapa escolar de su hija

Tula Rodríguez no dejó pasar desapercibido un momento tan especial y se acercó al colegio de su hija con una emotiva sorpresa preparada con detalles simbólicos. Flores, globos y un mensaje formaron parte del recibimiento con el que aguardó su salida, lista para celebrar el cierre de una etapa clave en su formación académica.

Visiblemente conmovida, la actriz compartió ante las cámaras lo que significaba esta jornada para ella como madre: “Hoy estoy esperando la última salida del colegio de mi hijita y le hicimos una sorpresita. Esta será la última salida del colegio, pero el inicio de una vida maravillosa”, expresó, dejando ver la emoción que la embargó por algunos instantes.

Más tarde, a través de sus redes sociales, Tula dedicó un mensaje cargado de gratitud y orgullo, no solo para su hija, sino también para la institución educativa que la acompañó durante más de una década: "Último día de clases de mi vale y soy la mamá más orgullosa. Gracias a todo el colegio por todos estos años de aprendizaje, profesores, auxiliares, enfermería, limpieza y a cada uno de los de seguridad por cuidar a mi hija. Gracias Dios por estar presente en todo momento sosteniendo nuestras vidas”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Qué carrera universitaria piensa estudiar la hija de Tula Rodríguez?

Con el fin de su etapa escolar, también surgieron las interrogantes sobre el futuro profesional de la hija de Tula Rodríguez. Meses atrás, la joven ya había compartido públicamente cuáles son sus aspiraciones académicas y el camino que le gustaría seguir.

En una entrevista concedida al programa dominical ‘Día D’ en junio, reveló que su interés está enfocado en una carrera vinculada a la salud y la comunicación: “Yo quiero seguir es audiología o algo que tenga que ver con la audición, con la terapia del habla”, expresó en aquella oportunidad.