El inicio del 2026 genera dudas entre quienes planean salir de compras o pasear durante el feriado del 1 de enero. Como ocurre cada año, varios centros comerciales ajustarán sus horarios o cerrarán determinadas áreas. Frente a este escenario, las principales cadenas de Lima han informado cómo será su atención por Año Nuevo. Revisa aquí qué locales abrirán y cuáles mantendrán restricciones ese día.

Mall Aventura Plaza

Mall Aventura Plaza ya definió cómo será su atención durante las celebraciones de Año Nuevo, con horarios diferenciados según la sede. En los locales de Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Arequipa y Chiclayo, el 31 de diciembre atenderán de 10:00 a 21:00, mientras que el 1 de enero abrirán en un horario especial que irá desde las 12:00 hasta las 22:00.

En el caso de Mall Aventura Plaza Iquitos, la atención del 31 de diciembre se extenderá de 10:00 a 22:00, y el 1 de enero también operará de 12:00 a 22:00. La cadena precisó que, fuera de estas fechas, se mantendrá el horario regular en todas sus sedes.

Plaza San Miguel

Ubicado en el distrito de San Miguel, este centro comercial mantiene su horario habitual de 10:00 a 22:00 durante el año, aunque algunos establecimientos operan con horarios propios.

Por las fiestas de fin de año, el 31 de diciembre atenderá de 10:00 a 20:00. Sin embargo, el 1 de enero de 2026 no abrirá sus puertas al público, por lo que se recomienda a los visitantes organizar sus compras y actividades antes o después del feriado.

Real Plaza

La cadena Real Plaza cuenta con presencia en Lima y diversas ciudades del país, ofreciendo una amplia gama de tiendas, restaurantes, supermercados y servicios. En condiciones normales, el horario de atención suele variar entre las 09:00 o 10:00 y las 22:00, dependiendo de la sede.

Durante las fiestas de fin de año, se mantendrá el horario regular. No obstante, algunas tiendas o servicios internos podrían presentar ajustes, por lo que se aconseja verificar la información específica de cada local antes de acudir.

Plaza Norte

Plaza Norte, ubicado en el distrito de Independencia, es uno de los centros comerciales más grandes y concurridos de Lima. Habitualmente, atiende de 10:00 a 22:00 durante toda la semana.

Por motivo de Año Nuevo, el 31 de diciembre funcionará de 09:00 a 21:00. En tanto, el 1 de enero de 2026 solo estarán habilitadas las áreas de restaurantes, patio de comidas, Plaza Tradiciones, Happyland y la Villa Navideña, desde las 12:00 hasta las 22:00. Las galerías permanecerán cerradas ese día.

Megaplaza

Megaplaza, también situado en Independencia, continúa siendo un referente comercial en Lima Norte. Su horario regular es de 10:00 a 22:00, aunque en fechas especiales suele extender la atención hasta las 23:00.

Hasta el momento, el centro comercial no ha confirmado oficialmente cómo será su atención el 31 de diciembre ni el 1 de enero. Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer posibles cambios y las áreas que estarán disponibles durante el feriado.

Jockey Plaza

Considerado uno de los centros comerciales más emblemáticos del país, el Jockey Plaza se encuentra en Santiago de Surco y destaca por su variada oferta comercial y de entretenimiento. En días regulares, atiende de 10:00 a 22:00, aunque algunos locales manejan horarios independientes.

Hasta ahora, no se han anunciado los horarios oficiales para el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026. Sin embargo, en años anteriores ha operado de 10:00 a 21:00 en ambas fechas, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales para confirmar la atención.

Mallplaza

Mallplaza agrupa centros comerciales en ciudades como Lima, Callao, Trujillo, Arequipa, Huancayo y Piura, con una oferta enfocada en moda, gastronomía y entretenimiento. En días habituales, el horario general va de 10:00 a 22:00, con variaciones según la sede.