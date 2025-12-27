El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ) lanzará en 2026 una campaña para otorgar el DNI electrónico gratis, con hasta 470.000 gestiones gratuitas.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que, a lo largo de todo el 2026, se llevará a cabo una campaña nacional para entregar el DNI electrónico sin costo. Esta iniciativa contempla la realización de hasta 470.000 gestiones gratuitas, beneficiando a ciudadanos de distintas regiones del país.

De acuerdo con lo establecido en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la medida tiene como objetivo ampliar el acceso a la identificación oficial, facilitando que más personas cuenten con un documento vigente e indispensable para ejercer derechos y realizar trámites ante entidades públicas y privadas.

¿Quiénes se beneficiarán de la campaña para entregar el DNI electrónico gratis?

La resolución detalla de manera específica a los sectores que serán atendidos con prioridad dentro de esta política pública. Entre ellos se encuentran:

Niñas, niños y adolescentes : menores de 0 a 16 años que realicen su inscripción y obtención del DNI electrónico en Oficinas Registrales Auxiliares, así como bebés de 0 a 1 año atendidos en los centros de la Dirección de Servicios Registrales.

: menores de 0 a 16 años que realicen su inscripción y obtención del DNI electrónico en Oficinas Registrales Auxiliares, así como bebés de 0 a 1 año atendidos en los centros de la Dirección de Servicios Registrales. Menores en situación de vulnerabilidad económica : niños y adolescentes que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema y que necesiten actualizar su imagen en el documento de identidad.

: niños y adolescentes que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema y que necesiten actualizar su imagen en el documento de identidad. Personas mayores de edad donantes de órganos : ciudadanos que manifiesten de forma expresa su voluntad de donar órganos y tejidos tras su fallecimiento, quienes podrán realizar el trámite del DNIe sin costo.

: ciudadanos que manifiesten de forma expresa su voluntad de donar órganos y tejidos tras su fallecimiento, quienes podrán realizar el trámite del DNIe sin costo. Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú : personal incluido dentro de los procesos electorales previstos para el año 2026, conforme a lo establecido en la publicación de El Peruano.

: personal incluido dentro de los procesos electorales previstos para el año 2026, conforme a lo establecido en la publicación de El Peruano. Personas con discapacidad: tanto menores como adultos que acrediten oficialmente su condición de acuerdo con la normativa vigente, facilitando su acceso a la documentación de identidad.

Según lo señalado en El Peruano, esta disposición busca reducir las brechas en el acceso al DNI electrónico y fortalecer la inclusión social, garantizando que poblaciones vulnerables y grupos estratégicos cuenten con un documento esencial para ejercer plenamente sus derechos.

¿Desde cuándo y hasta cuándo será gratis el DNI electrónico en Perú?

La medida de gratuidad fue oficializada a través de la Resolución Jefatural Nº 000213-2025/JNAC/RENIEC y estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, Reniec asumirá el costo de diversos trámites vinculados al Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), permitiendo que miles de ciudadanos accedan al DNI electrónico sin pago alguno.