El Perú se prepara para la identificación digital, con el DNI electrónico como documento oficial desde 2025. Reniec lanza una campaña con tarifas promocionales para facilitar este cambio.

Reniec anuncia descuento especial para quienes tramiten el nuevo DNI electrónico en 2025 | Composición: Wapa / Andina

El Perú entra en una nueva etapa de identificación digital. Desde el 2025, el DNI electrónico se convertirá en el documento oficial para todos los ciudadanos, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha lanzado una campaña con tarifa promocional para facilitar el cambio. Descubre en esta nota cuánto costará, quiénes califican al descuento y cómo realizar el trámite correctamente.

¿Quiénes podrán obtener el descuento en el nuevo DNI electrónico?

A través de un video oficial, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó una buena noticia para los ciudadanos que realicen por primera vez el trámite del DNI electrónico (DNIe): durante todo el 2025, podrán obtenerlo por solo S/30, el mismo precio que el antiguo DNI azul.

Además, la institución aclaró que quienes ya hayan efectuado un pago previo por cualquier gestión del DNI azul podrán usar ese monto para migrar al nuevo documento digital. Este beneficio está dirigido exclusivamente a las personas que tramiten el DNIe por primera vez.

El procedimiento se llevará a cabo únicamente de forma presencial, ya que es necesario registrar las huellas y datos biométricos del titular para garantizar la seguridad del nuevo documento.

¿Hasta cuándo podrás usar el DNI azul en Perú?

El Reniec confirmó que el tradicional DNI azul continuará teniendo validez hasta la fecha indicada en cada documento. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán seguir utilizándolo sin inconvenientes para votar, identificarse o realizar trámites oficiales. No obstante, una vez que expire, será obligatorio reemplazarlo por el nuevo DNI electrónico, con el fin de mantener la identificación actualizada ante el Estado, informó La República.

Paso a paso para renovar tu DNI en 2025, según el Reniec

Si necesitas renovar tu DNI en 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha detallado el procedimiento oficial que deben seguir los ciudadanos para obtener el nuevo DNI electrónico (DNIe). A continuación, te explicamos el proceso completo:

1. Realiza el pago del trámite

Abona S/30 por el derecho de emisión en el Banco de la Nación, BCP (incluye comisión), sus agentes autorizados o en línea a través de Págalo.pe y viabcp.com. No olvides conservar el comprobante de pago.

2. Acude al Reniec con tus datos

Dirígete a un Centro de Atención del Reniec habilitado para emitir el DNI electrónico. Presenta tus datos personales, firma, huellas y fotografía. Al finalizar el registro, recibirás un ticket con la fecha aproximada de entrega, que puede demorar hasta 10 días hábiles.

3. Retira tu DNI electrónico

Verifica el estado del trámite en la plataforma Consulta de Estado de Trámite del Reniec. Una vez confirmado que está listo, acude al mismo punto donde lo solicitaste. Si deseas cambiar el lugar de recojo, podrás hacerlo por un costo adicional de S/5.00, lo que puede extender la espera entre 10 y 15 días hábiles.