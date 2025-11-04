La iniciativa del Reniec y gobiernos locales busca que más peruanos obtengan gratis un documento de identidad moderno, seguro y actualizado.

Diversas municipalidades del país anunciaron una campaña especial para tramitar gratis el DNI electrónico durante noviembre de 2025. Esta iniciativa, impulsada junto al Reniec, busca facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos y privados, como atención médica, trámites administrativos o apertura de cuentas bancarias.

Con ello, se pretende que más peruanos cuenten con un documento moderno y seguro que acredite su identidad, promoviendo la inclusión y simplificación de gestiones en distintas regiones del país.

Regiones para tramitar gratis tu DNI electrónico en noviembre

Amarilis - Huánuco

La Municipalidad Distrital de Amarilis informó sobre una campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe), enfocada en la renovación, actualización de fotos, reemplazo de documentos vencidos y registro de recién nacidos.

Fechas: 5 de noviembre

5 de noviembre Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: Oficina Registro Civil

Oficina Registro Civil Requisitos: Menores (0 a 16 años) y adultos mayores (60 años a más).

San Bartolo - Lima

La Municipalidad de San Bartolo, en Lima, lanzó una campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) que permitirá efectuar trámites como cambio de domicilio, actualización del estado civil, renovación del documento o cambio de fotografía, entre otros servicios.

Fechas: 8 de noviembre

8 de noviembre Horario para tramitar DNI: 9:30 a.m. a 1:00 p.m.

9:30 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: Boulevard Mercado, San Bartolo

Boulevard Mercado, San Bartolo Requisitos: para el cambio de domicilio llevar copia de recibo de luz y/o agua. Para el cambio de estado civil llevar: partida de matrimonio, acta de defunción o anotación al margen de la disolución del vínculo matrimonial

San José - La Libertad

La Municipalidad Distrital de San José, junto con la Oficina de Registro Civil y el Reniec, realizará una campaña del DNIe con servicios como cambio de domicilio, inscripción por primera vez para todas las edades y toma gratuita de fotografías.

Fechas: del 10 al 12 de noviembre

del 10 al 12 de noviembre Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

8:30 a.m. a 4:00 p.m. Lugar: Auditorio Municipal

Auditorio Municipal Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).

Congalla - Huancavelica

La Municipalidad Distrital de Congalla, en la provincia de Angaraes, Huancavelica, anunció una campaña de DNI con trámites de emisión por caducidad, inscripción por primera vez, duplicados, renovación, rectificación de datos y fotos gratuitas.

Fechas: 11 de noviembre

11 de noviembre Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

8:30 a.m. a 4:30 p.m. Lugar: Municipalidad Distrital de Congalla

Municipalidad Distrital de Congalla Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).

Colasay - Cajamarca

La Municipalidad Distrital de Colasay, en Cajamarca, presentó una campaña gratuita del DNI que incluye inscripciones por primera vez para mayores de edad, renovación y reemplazo de documentos vencidos.

Fechas: 27 de noviembre

27 de noviembre Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar: Distrito de Colasay

Distrito de Colasay Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).

DNI electrónico 3.0 reemplaza al DNI azul y amarillo

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que dejará de emitir los tradicionales DNI azul y amarillo. Desde el 29 de agosto de 2025, el único documento oficial que se entregará a los ciudadanos peruanos será el DNI electrónico 3.0, según la Resolución Jefatural N.° 144-2025.

Con esta medida, Reniec pone fin a 28 años de emisión del DNI azul y 23 del amarillo. Sin embargo, ambos seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que los usuarios podrán utilizarlos normalmente hasta renovar su documento.

Proceso para solicitar mi DNI electrónico