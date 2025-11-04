DNI electrónico GRATIS todo noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplicanÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Diversas municipalidades del país anunciaron una campaña especial para tramitar gratis el DNI electrónico durante noviembre de 2025. Esta iniciativa, impulsada junto al Reniec, busca facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos y privados, como atención médica, trámites administrativos o apertura de cuentas bancarias.
Con ello, se pretende que más peruanos cuenten con un documento moderno y seguro que acredite su identidad, promoviendo la inclusión y simplificación de gestiones en distintas regiones del país.
LEER MÁS: ¡Atención postulantes! Pronabec revelará pronto la lista de aptos del Examen Nacional Beca 18-2026
Regiones para tramitar gratis tu DNI electrónico en noviembre
Amarilis - Huánuco
La Municipalidad Distrital de Amarilis informó sobre una campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe), enfocada en la renovación, actualización de fotos, reemplazo de documentos vencidos y registro de recién nacidos.
- Fechas: 5 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Oficina Registro Civil
- Requisitos: Menores (0 a 16 años) y adultos mayores (60 años a más).
San Bartolo - Lima
La Municipalidad de San Bartolo, en Lima, lanzó una campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) que permitirá efectuar trámites como cambio de domicilio, actualización del estado civil, renovación del documento o cambio de fotografía, entre otros servicios.
- Fechas: 8 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Boulevard Mercado, San Bartolo
- Requisitos: para el cambio de domicilio llevar copia de recibo de luz y/o agua. Para el cambio de estado civil llevar: partida de matrimonio, acta de defunción o anotación al margen de la disolución del vínculo matrimonial
San José - La Libertad
La Municipalidad Distrital de San José, junto con la Oficina de Registro Civil y el Reniec, realizará una campaña del DNIe con servicios como cambio de domicilio, inscripción por primera vez para todas las edades y toma gratuita de fotografías.
- Fechas: del 10 al 12 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Auditorio Municipal
- Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).
TAMBIÉN LEER: Verifica con tu DNI si podrías recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy
Congalla - Huancavelica
La Municipalidad Distrital de Congalla, en la provincia de Angaraes, Huancavelica, anunció una campaña de DNI con trámites de emisión por caducidad, inscripción por primera vez, duplicados, renovación, rectificación de datos y fotos gratuitas.
- Fechas: 11 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: Municipalidad Distrital de Congalla
- Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).
Colasay - Cajamarca
La Municipalidad Distrital de Colasay, en Cajamarca, presentó una campaña gratuita del DNI que incluye inscripciones por primera vez para mayores de edad, renovación y reemplazo de documentos vencidos.
- Fechas: 27 de noviembre
- Horario para tramitar DNI: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Distrito de Colasay
- Requisitos: Menores (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).
DNI electrónico 3.0 reemplaza al DNI azul y amarillo
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que dejará de emitir los tradicionales DNI azul y amarillo. Desde el 29 de agosto de 2025, el único documento oficial que se entregará a los ciudadanos peruanos será el DNI electrónico 3.0, según la Resolución Jefatural N.° 144-2025.
Con esta medida, Reniec pone fin a 28 años de emisión del DNI azul y 23 del amarillo. Sin embargo, ambos seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que los usuarios podrán utilizarlos normalmente hasta renovar su documento.
Proceso para solicitar mi DNI electrónico
- Pago del derecho de emisión Primero, abona S/ 41 por el derecho de emisión del DNI electrónico.
- Visita a las oficinas del RENIEC Con tu comprobante de pago, acude a un centro de atención del RENIEC que emite DNI electrónico.
- Recolección del DNI Electrónico Una vez que tu trámite esté completado al 100%, recoge tu DNI electrónico en el mismo lugar donde lo gestionaste.