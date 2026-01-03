La vidente peruana Soralla de los Ángeles vuelve a ser tendencia tras un video viral donde anticipó la caída de Nicolás Maduro y un complejo panorama para Venezuela.

La vidente peruana Soralla de los Ángeles vuelve a estar en el centro de la atención tras viralizarse un video en el que anticipó la caída de Nicolás Maduro. En el mismo material, la tarotista también alertó sobre un escenario complejo para Venezuela luego de ese hecho. Sus declaraciones cobraron relevancia tras cumplirse parte de su predicción.

La advertencia de la vidente peruana Soralla de los Ángeles sobre Venezuela

La vidente peruana Soralla de los Ángeles volvió a captar la atención en redes sociales luego de que se viralizara un video de hace unos días en el que no solo anticipó la caída de Nicolás Maduro, sino también advirtió sobre el complejo escenario que, según sus cartas, enfrentaría Venezuela tras ese hecho. El material, grabado solo días atrás, ha cobrado relevancia luego de que uno de sus vaticinios se cumpliera.

En el mismo registro audiovisual, la tarotista interpretó la carta de El Colgado, señalando que el cambio político no se daría de manera pacífica. De acuerdo con su lectura, el proceso estaría marcado por episodios de violencia y dolor para la población venezolana. “La carta de 'El Colgado' indica que se viene algo muy fuerte y veo intervención militar, veo lágrimas, veo gente que realmente llora a sus muertos”, comentó en un inicio.

Soralla de los Ángeles también explicó que, según su interpretación, el desenlace era conocido por el propio Nicolás Maduro, pero que este habría optado por prolongar la situación. En ese mismo video, la vidente sostuvo que las consecuencias podrían haberse evitado.

“Veo que esto no debería pasar de esta manera, pero lamentablemente a Nicolás Maduro no le importa. Sale la carta de 'El Colgado', él sabe en qué va a terminar todo esto y sin embargo lo único que está haciendo es dilatándolo más. Lamentablemente, él está de cabeza y de cabeza va a salir”, sostuvo.

Tras la difusión del video, las declaraciones de la vidente peruana generaron una ola de reacciones en plataformas digitales, donde muchos usuarios recordaron su predicción inicial y debatieron sobre el impacto de los hechos anunciados para el futuro inmediato de Venezuela.

El video viral donde Soralla de los Ángeles anticipó la captura de Maduro

La vidente y angeóloga peruana Soralla de los Ángeles volvió a convertirse en tendencia tras viralizarse un video grabado días antes de la captura de Nicolás Maduro, en el que anticipa con notable precisión una serie de hechos que terminaron ocurriendo. El material comenzó a circular con fuerza en redes sociales luego de confirmarse la detención del mandatario venezolano el pasado 3 de enero de 2026, tras una intervención liderada por Estados Unidos.

Según se aprecia en el registro, Soralla de los Ángeles realizó una lectura en la que adelantó un desenlace contundente para el régimen venezolano. Lo que más llamó la atención de los usuarios fue que su predicción no se limitó a un resultado general, sino que incluyó detalles que, con el paso de los días, fueron relacionados directamente con los acontecimientos que se desarrollaron en Venezuela.