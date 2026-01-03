Donald Trump CONFIRMA CAPTURA de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela

Este sábado 3 de enero, Donald Trump anunció en sus redes sociales la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras una operación armada en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este sábado con un pronunciamiento público sobre la situación política en Venezuela. A través de su declaración, aseguró que se habría ejecutado una operación de gran magnitud que terminó con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

Según lo señalado por Trump, el operativo fue liderado por Estados Unidos en coordinación con fuerzas del orden del país norteamericano y habría concluido con el traslado de Maduro fuera del territorio venezolano. El exmandatario indicó además que en las próximas horas se brindarán mayores precisiones sobre lo ocurrido y anunció una conferencia de prensa para ampliar la información.

"Los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU. Próximamente se darán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago", se lee en el comunicado.

La autorización para llevar a cabo los ataques habría sido otorgada por Donald Trump días atrás, según revelaron fuentes gubernamentales citadas por la cadena estadounidense CBS. Las mismas versiones indican que la cúpula militar de Estados Unidos evaluó ejecutar la ofensiva durante las celebraciones de Navidad, aunque finalmente optó por concentrar sus esfuerzos en acciones militares desarrolladas en Nigeria contra el Estado Islámico.