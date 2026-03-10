La recordada ‘Castigadora’ fue protagonista de varios ampays junto a figuras de la farándula peruana e incluso sorprendió al confesar que tuvo un romance con un integrante de Metallica. ¿A qué se dedica actualmente Jenny Kume ?

La popular modelo, que causó revuelo en la farándula, hoy luce una faceta totalmente distinta. Casada con su rumano Dimitri y dedicada a sus negocios, Jenny Kume dejó atrás los escándalos que la caracterizaban.

Atrás quedaron los tiempos de los 'ampay', los audios reveladores y el látigo de 'La Castigadora'. Jenny Kume, uno de los personajes más polémicos de la década pasada en Chollywood, ha dado un giro de 180 grados a su vida. Hoy, prefiere el sudor del gimnasio y las cuentas de sus negocios antes que los reflectores de los sets de televisión.

Jenny Kume triunfa como empresaria

Tras alejarse de la farándula para cuidar su salud mental y su relación, Jenny se enfocó de lleno en el rubro del bienestar. Actualmente, lidera su propio gimnasio y spa, emprendimientos que sacó adelante incluso tras las crisis económicas.

Jenny Kume y Guty Carrera

"El deporte es salud y mi negocio es mi prioridad. Ya colgué el látigo, ahora mi disciplina está en las pesas y en ayudar a otras mujeres a verse bien", comentó en sus redes sociales, donde se muestra constantemente supervisando sus locales y entrenando duro para mantener su envidiable figura.

Jenny Kume feliz en el amor

Pero no todo es trabajo. En el plano del corazón, Jenny vive una "eterna luna de miel". A inicios de este 2026, la empresaria celebra más de 8 años de matrimonio con el ciudadano rumano Dimitri Dumbrava, quien ya se encuentra plenamente nacionalizado peruano.

Jenny Kume y su esposo Dimitri celebran sus 8 años de casados y le dice 'viva el colágeno.'

Pese a que al inicio de su relación enfrentaron tormentas mediáticas y crisis personales, la pareja ha logrado consolidarse como una de las más estables del medio. "Dimitri es mi apoyo en los negocios, ya es más peruano que el ceviche y ama la cumbia", confiesa entre risas la exmodelo.

El terror de los 'picaflores': Cuando Jenny Kume era la ley en Chollywood

Hubo un tiempo en que el nombre de Jenny Kume era sinónimo de pánico para los galanes de la televisión peruana. Bajo el apelativo de 'La Castigadora', la rubia lideró un escuadrón de modelos cuya única misión era desenmascarar a los infieles de la farándula. Armada con audios de WhatsApp, capturas de pantalla y videos comprometedores, Jenny se convirtió en la 'vengadora' de las sombras, cobrando facturas mediáticas a personajes que juraban fidelidad frente a cámaras mientras caían en sus redes.

Jenny Kume fue vista por primera vez con Andy V y luego con Joshua Ivanoff, quien mantenía una relación con Grasse Becerra. Foto: composición LR/Joshua Ivanoff/Facebook/Latina

Sus polémicas no conocieron límites. Desde el sonado caso de Guty Carrera, a quien puso en jaque con revelaciones que sacudieron su relación con Melissa Loza, hasta sus enfrentamientos con figuras como Antonio Pavón, Joshua Ivanoff y Erick Elera. Jenny no solo aparecía en los programas de espectáculos; ella era el espectáculo. Incluso llegó a confesar en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' que facturaba montos importantes por "armar" ampays y sembrar a conocidos personajes, admitiendo que en el mundo de la farándula, la vigencia tenía un precio que ella estaba dispuesta a cobrar.