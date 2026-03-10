Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

El radical cambio de vida de Jenny Kume: De 'castigadora' y cobrar por ampays a exitosa empresaria lejos de Chollywood

La recordada ‘Castigadora’ fue protagonista de varios ampays junto a figuras de la farándula peruana e incluso sorprendió al confesar que tuvo un romance con un integrante de Metallica. ¿A qué se dedica actualmente Jenny Kume?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El radical cambio de vida de Jenny Kume: De 'castigadora' y cobrar por ampays a exitosa empresaria lejos de Chollywood
    Jenny Kume y su radical cambio de vida
    El radical cambio de vida de Jenny Kume: De 'castigadora' y cobrar por ampays a exitosa empresaria lejos de Chollywood

    La popular modelo, que causó revuelo en la farándula, hoy luce una faceta totalmente distinta. Casada con su rumano Dimitri y dedicada a sus negocios, Jenny Kume dejó atrás los escándalos que la caracterizaban.

    Atrás quedaron los tiempos de los 'ampay', los audios reveladores y el látigo de 'La Castigadora'. Jenny Kume, uno de los personajes más polémicos de la década pasada en Chollywood, ha dado un giro de 180 grados a su vida. Hoy, prefiere el sudor del gimnasio y las cuentas de sus negocios antes que los reflectores de los sets de televisión.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Joven veterinaria, exsaliente de Gustavo Salcedo, se pronuncia sobre el ‘ampay’ con Maju Mantilla: ¿le molestó?

    Jenny Kume triunfa como empresaria

    Tras alejarse de la farándula para cuidar su salud mental y su relación, Jenny se enfocó de lleno en el rubro del bienestar. Actualmente, lidera su propio gimnasio y spa, emprendimientos que sacó adelante incluso tras las crisis económicas.

    Jenny Kume y Guty Carrera
    Jenny Kume y Guty Carrera

    "El deporte es salud y mi negocio es mi prioridad. Ya colgué el látigo, ahora mi disciplina está en las pesas y en ayudar a otras mujeres a verse bien", comentó en sus redes sociales, donde se muestra constantemente supervisando sus locales y entrenando duro para mantener su envidiable figura.

    Jenny Kume feliz en el amor

    Pero no todo es trabajo. En el plano del corazón, Jenny vive una "eterna luna de miel". A inicios de este 2026, la empresaria celebra más de 8 años de matrimonio con el ciudadano rumano Dimitri Dumbrava, quien ya se encuentra plenamente nacionalizado peruano.

    Jenny Kume y su esposo Dimitri celebran sus 8 años de casados y le dice &#039;viva el colágeno.&#039;
    Jenny Kume y su esposo Dimitri celebran sus 8 años de casados y le dice 'viva el colágeno.'

    Pese a que al inicio de su relación enfrentaron tormentas mediáticas y crisis personales, la pareja ha logrado consolidarse como una de las más estables del medio. "Dimitri es mi apoyo en los negocios, ya es más peruano que el ceviche y ama la cumbia", confiesa entre risas la exmodelo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    El terror de los 'picaflores': Cuando Jenny Kume era la ley en Chollywood

    Hubo un tiempo en que el nombre de Jenny Kume era sinónimo de pánico para los galanes de la televisión peruana. Bajo el apelativo de 'La Castigadora', la rubia lideró un escuadrón de modelos cuya única misión era desenmascarar a los infieles de la farándula. Armada con audios de WhatsApp, capturas de pantalla y videos comprometedores, Jenny se convirtió en la 'vengadora' de las sombras, cobrando facturas mediáticas a personajes que juraban fidelidad frente a cámaras mientras caían en sus redes.

    Jenny Kume fue vista por primera vez con Andy V y luego con Joshua Ivanoff, quien mantenía una relación con Grasse Becerra. Foto: composición LR/Joshua Ivanoff/Facebook/Latina
    Jenny Kume fue vista por primera vez con Andy V y luego con Joshua Ivanoff, quien mantenía una relación con Grasse Becerra. Foto: composición LR/Joshua Ivanoff/Facebook/Latina

    Sus polémicas no conocieron límites. Desde el sonado caso de Guty Carrera, a quien puso en jaque con revelaciones que sacudieron su relación con Melissa Loza, hasta sus enfrentamientos con figuras como Antonio Pavón, Joshua Ivanoff y Erick Elera. Jenny no solo aparecía en los programas de espectáculos; ella era el espectáculo. Incluso llegó a confesar en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' que facturaba montos importantes por "armar" ampays y sembrar a conocidos personajes, admitiendo que en el mundo de la farándula, la vigencia tenía un precio que ella estaba dispuesta a cobrar.

    Sin embargo, no todo fue brillo y cámaras. Su vida en Chollywood también estuvo marcada por episodios oscuros, como sus peleas a golpes en vivo con Deysi Araujo o las graves denuncias de agresión que enfrentó en su momento con parejas pasadas. Eran tiempos de "vida loca", de desfilar en tangas por las discotecas de Lima y de dormir con el teléfono bajo la almohada, esperando el próximo mensaje que encendería la mecha de un nuevo escándalo nacional. Una etapa intensa que hoy, desde su spa y junto a su esposo Dimitri, parece ser solo un recuerdo de una mujer que decidió cambiar el látigo por las pesas.

    SOBRE EL AUTOR:
    El radical cambio de vida de Jenny Kume: De 'castigadora' y cobrar por ampays a exitosa empresaria lejos de Chollywood
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Joven veterinaria, exsaliente de Gustavo Salcedo, se pronuncia sobre el ‘ampay’ con Maju Mantilla: ¿le molestó?

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Paolo Guerrero impacta al tomar impensada medida sobre la familia de Ana Paula tras confirmar su ruptura

    Pamela López cara a cara con Christian Cueva le pidió que vea a sus hijos y recibió indignante respuesta

    “Que rehaga su vida”: El día que Yaco Eskenazi lanzó desgarradoras palabras para Natalie Vértiz en DESGARRADORA "despedida"

    Lo más vistos en Farándula

    Andrés Wiese rompe en llanto al revelar dura pérdida y hace mea culpa: "Me duele mucho; pude haber hecho más"

    Isabella Ladera tiene insólita decisión en medio de la sensible pérdida de Hugo García tras revelar su embarazo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;