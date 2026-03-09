Wapa.pe
Andrés Wiese rompe en llanto al revelar dura pérdida y hace mea culpa: "Me duele mucho; pude haber hecho más"

Andrés Wiese conmueve a sus seguidores al hablar de la irremediable pérdida que sufrió y dedicar un emotivo mensaje en redes sociales.

    Andrés Wiese rompe en llanto al revelar dura pérdida y hace mea culpa: "Me duele mucho; pude haber hecho más"
    Andrés Wiese rompe en llanto al revelar dura pérdida.
    Andrés Wiese rompe en llanto al revelar dura pérdida y hace mea culpa: "Me duele mucho; pude haber hecho más"

    ¡Duro momento para Andrés Wiese ! Este lunes 9 de marzo, el actor, recordado por su papel de ‘Nicolás de las Casas’, compartió en sus redes sociales el profundo dolor por la pérdida de ‘Manchas’, el perrito abandonado que rescató y cuidó hasta intentar su recuperación. Durante días mantuvo a sus seguidores informados sobre su estado, pero esta mañana comunicó con tristeza que ‘Manchas’ falleció, dejando un vacío tras la promesa de darle una familia y amor.

    Andrés Wiese conmueve con un emotivo mensaje tras un difícil momento personal

    A través de su cuenta de Instagram, Andrés Wiese compartió la triste noticia de que el perrito que rescató de la calle y buscaba darle un hogar falleció esta mañana. Con lentes oscuros para intentar disimular su tristeza, su voz revelaba lo afectado que estaba por esta pérdida.

    Acabo de salir de la veterinaria. ‘Manchitas’ lamentablemente no lo logró. Se descompensó hoy en la mañana, se desmayó y le dio un paro cardiaco. Pensé que se iba a curar. Lo bueno es que no sufrió y se ha ido en paz y ya está descansando. Gracias a todos por acompañar a ‘Manchas’”, comentó con la voz quebrada, mostrando su collar de cinta.

    En otra publicación, el actor compartió imágenes de los últimos días del perrito: “Descansa en paz, ‘Manchitas’. Lo intentamos todo. De verdad pensé que ibas a estar bien. Te prometí que te íbamos a curar. Que con amor te íbamos a sacar adelante. Que te íbamos a encontrar una familia. Yo no iba a permitir que siguieras solo. (…) Siento que pude haber hecho más. Lo siento. Gracias por luchar y por volver a confiar. Te quiero para siempre, ‘Manchas’”, escribió.

    ‘Manchas’, el perrito que Andrés Wiese se roba corazones en redes

    Andrés Wiese, gran amante de los animales, compartió en sus redes la historia de un perrito que rescató cerca de Larcomar, en Miraflores. Sin dudarlo, lo llevó a una veterinaria para recibir atención y mejorar su calidad de vida. La mascota, llamada ‘Manchas’, parecía responder bien a los cuidados.

    Manchas va mejorando poco a poco. Ya comió un poco y está con mejor actitud”, señaló Andrés, agradeciendo los mensajes de apoyo. Hace unos días reveló que Manchas tenía un parásito intestinal y estaba en tratamiento. Pese a sus esfuerzos y esperanza, la historia terminó con la triste pérdida del perrito.

    Andrés Wiese rompe en llanto al revelar dura pérdida y hace mea culpa: "Me duele mucho; pude haber hecho más"
