Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Andrés Wiese fue operado de emergencia tras presentar problemas de salud y revela su delicado diagnóstico

Andrés Wiese, recordado Nicolás de ‘Al fondo hay sitio’, fue operado en Lima tras revelar a sus seguidores un delicado diagnóstico.

    Andrés Wiese fue sometido a una cirugía de emergencia la noche del martes 4 de noviembre, luego de recibir un diagnóstico de apendicitis aguda y diverticulitis (infección intestinal). El actor, recordado por su papel de Nicolás de las Casas en ‘Al fondo hay sitio’, anunció la situación en su cuenta oficial de Instagram y compartió información sobre su estado de salud desde una reconocida clínica en Lima.

    Andrés Wiese detalla su cirugía y evolución tras emergencia médica

    Por medio de Instagram, Wiese detalló todo el proceso desde su ingreso a la clínica el martes por la tarde hasta la conclusión de la operación al día siguiente. Informó que permanecerá hospitalizado algunos días más para descartar posibles complicaciones.

    Salimos de la operación como a las cuatro de la mañana. Aparentemente, todo salió bien. Estoy con un poco de dolor en la zona abdominal”, comentó el actor, recostado en una camilla tras la cirugía del miércoles 5. Además, aprovechó para dar un consejo a sus seguidores: “Hay que cuidarse, cuídense mucho y muchas gracias por escribirme, amigos y familia, gracias”, concluyó Andrés Wiese.

    También informó a través de sus redes sociales sobre el seguimiento de su recuperación. “Acaba de venir el cirujano a verme, estoy con un poco de dolor en la zona abdominal. Nos vamos a quedar tres días en la clínica sin comer y después hay que seguir haciendo otras pruebas más para descartar otras cosas”, agregó el actor visiblemente adolorido.

    La tarde del martes 4 de noviembre, Wiese generó preocupación al publicar una foto donde se le veía recostado en una camilla recibiendo suero intravenoso. Más tarde compartió una imagen de su ecografía, explicando que había sido diagnosticado con apendicitis aguda y diverticulitis, por lo que sería sometido a cirugía de emergencia.

    Wiese revela posible brujería y reflexiona sobre su energía personal

    Luego de referirse a su salud, Wiese sorprendió al compartir en sus historias de Instagram un mensaje donde un contacto le sugería realizarse una limpia espiritual. El mensaje insinuaba que tanto él como su mascota "Menta" podrían haber sido afectados por brujería:

    "Estoy empezando a creer que lo de la brujería hacia Menta y hacia mí por parte de esa persona no eran rumores y sí eran verdad", escribió el actor.

    Wiese ha relatado en otras ocasiones que su perrita también enfrentó problemas de salud, lo que muchos seguidores relacionaron con su reciente publicación. Aunque no ofreció más detalles ni mencionó nombres, sus palabras reflejan un momento de introspección espiritual y emocional, subrayando la importancia de cuidar tanto la salud física como la energía personal.

