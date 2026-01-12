Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Alexandra Hörler expone el diagnóstico médico de su bebé y detalla el tratamiento en curso

Alexandra Horler revela el delicado problema ocular que enfrenta su bebé, el tratamiento que sigue y el emotivo mensaje que dedicó al cumplir dos meses de vida.

    Alexandra Hörler expone el diagnóstico médico de su bebé y detalla el tratamiento en curso
    Alexandra Horler habló de la delicada situación de su bebé. | Composición Wapa
    Alexandra Hörler expone el diagnóstico médico de su bebé y detalla el tratamiento en curso

    Alexandra Horler vive días de emociones intensas desde que se convirtió en madre. Si bien suele compartir momentos felices junto a su bebé, esta vez decidió hacer una pausa y hablar con honestidad sobre una situación médica que mantiene a su familia en constante observación. La periodista contó que su hija atraviesa un tratamiento específico debido a una complicación en la vista, mientras los especialistas monitorean su evolución con cautela.

    A través de sus redes sociales, la conductora explicó que, aunque se trata de un proceso controlado, la incertidumbre propia de cualquier diagnóstico infantil la ha llevado a mantenerse en alerta permanente, priorizando la salud de su pequeña por encima de todo.

    LEE MÁS: Novia de Hugo García hace IMPORTANTE anuncio tras exponer chat donde confirmaría EMBARAZO: "La familia sigue creciendo"

    Alexandra Horler explica el diagnóstico de su hija

    La comunicadora utilizó sus historias de Instagram para explicar con claridad la condición que presenta su bebé, identificada como una obstrucción en la vía lagrimal. En su mensaje, detalló el tratamiento inicial indicado por los médicos y la posibilidad de que se evalúe una intervención si no se observan mejoras.

    “Aquí con mucha penita Isabella tiene obstrucción de la vía lagrimal. Tiene que usar gotitas y hacerle masajitos en sus ojos porque si no mejora, necesitará cirugía”, expresó Alexandra Horler, generando una inmediata reacción de apoyo y solidaridad entre sus seguidores.

    Un mensaje de amor al cumplir dos meses de vida

    En medio de la preocupación, la periodista también se dio un espacio para celebrar un momento especial: los dos meses de vida de su hija. A través de una publicación emotiva, destacó cómo la maternidad transformó por completo su manera de ver la vida y el profundo vínculo que ha construido con su familia.

    “Dos meses de mi caracolito. Y en medio del cansancio y el amor más real, ella llegó a cambiar mi mundo. Hoy mi corazón vive fuera de mi. Confirmo que ella y su papá son mis amores infinitos. Nada más. Todo eso”, escribió junto a imágenes familiares que reflejan cercanía y ternura.

    NO TE PIERDAS: Hija de Anhelí y Dayron sufre fuerte accidente con fuegos artificiales y queda fuera del Miss Petite Mesoamérica

    Mensajes de respaldo y cariño en redes sociales

    La revelación de Alexandra Horler no pasó desapercibida. Decenas de usuarios se volcaron a los comentarios para enviarle palabras de aliento, destacando su fortaleza y deseándole pronta recuperación a la pequeña.

    “Felices 2 meses Caracolita Isabellita”, “Hermosaaaa. Dios la bendiga siempre” y “Qué bella tu hijita, feliz cumpleaños para ella”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación, confirmando el respaldo que la comunicadora recibe en esta etapa tan sensible.

    Alexandra Hörler expone el diagnóstico médico de su bebé y detalla el tratamiento en curso
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;