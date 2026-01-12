Alexandra Hörler expone el diagnóstico médico de su bebé y detalla el tratamiento en curso

Alexandra Horler revela el delicado problema ocular que enfrenta su bebé, el tratamiento que sigue y el emotivo mensaje que dedicó al cumplir dos meses de vida.

Alexandra Horler vive días de emociones intensas desde que se convirtió en madre. Si bien suele compartir momentos felices junto a su bebé, esta vez decidió hacer una pausa y hablar con honestidad sobre una situación médica que mantiene a su familia en constante observación. La periodista contó que su hija atraviesa un tratamiento específico debido a una complicación en la vista, mientras los especialistas monitorean su evolución con cautela.

A través de sus redes sociales, la conductora explicó que, aunque se trata de un proceso controlado, la incertidumbre propia de cualquier diagnóstico infantil la ha llevado a mantenerse en alerta permanente, priorizando la salud de su pequeña por encima de todo.

Alexandra Horler explica el diagnóstico de su hija

La comunicadora utilizó sus historias de Instagram para explicar con claridad la condición que presenta su bebé, identificada como una obstrucción en la vía lagrimal. En su mensaje, detalló el tratamiento inicial indicado por los médicos y la posibilidad de que se evalúe una intervención si no se observan mejoras.

“Aquí con mucha penita Isabella tiene obstrucción de la vía lagrimal. Tiene que usar gotitas y hacerle masajitos en sus ojos porque si no mejora, necesitará cirugía”, expresó Alexandra Horler, generando una inmediata reacción de apoyo y solidaridad entre sus seguidores.

Un mensaje de amor al cumplir dos meses de vida

En medio de la preocupación, la periodista también se dio un espacio para celebrar un momento especial: los dos meses de vida de su hija. A través de una publicación emotiva, destacó cómo la maternidad transformó por completo su manera de ver la vida y el profundo vínculo que ha construido con su familia.

“Dos meses de mi caracolito. Y en medio del cansancio y el amor más real, ella llegó a cambiar mi mundo. Hoy mi corazón vive fuera de mi. Confirmo que ella y su papá son mis amores infinitos. Nada más. Todo eso”, escribió junto a imágenes familiares que reflejan cercanía y ternura.

Mensajes de respaldo y cariño en redes sociales

La revelación de Alexandra Horler no pasó desapercibida. Decenas de usuarios se volcaron a los comentarios para enviarle palabras de aliento, destacando su fortaleza y deseándole pronta recuperación a la pequeña.