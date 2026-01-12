Luciana Martín, hija de Anelhí y Dayron, queda fuera del certamen Miss Teen Petite Mesoamérica luego de sufrir accidente con pirotecnia. | Composición Wapa

Luciana Martín, hija de Anelhí Arias y del cantante cubano Dayron Martín, atraviesa un delicado momento tras sufrir un accidente con fuegos artificiales en Año Nuevo. La joven fue sometida a una intervención médica y permanece en proceso de recuperación.

Recientemente coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026, no podrá participar en el certamen internacional que se realizará en marzo en El Salvador, por recomendación profesional. Este inesperado hecho ha generado preocupación y numerosos mensajes de apoyo hacia la adolescente y su familia.

A través de sus plataformas digitales, la Miss Teen Petite Perú informó que fue sometida a una intervención quirúrgica y que su evolución médica es favorable. Explicó que, siguiendo indicaciones profesionales, optó por enfocarse en su bienestar y renunciar a la posibilidad de representar al país en el certamen internacional.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Luciana expresó: “Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”.

Del mismo modo, detalló que la cirugía en su mano izquierda se realizó el viernes 9 de enero y que continúa bajo supervisión médica constante. “Actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto”, agregó.

Luciana Martín agradece apoyo a Jessica y a sus padres

Visiblemente afectada por lo ocurrido, Luciana Martin, Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026, expresó su gratitud hacia las personas que forman parte del certamen internacional, destacando de manera especial el apoyo recibido por parte de Jessica Newton. “Agradezco profundamente a Jessica Newton por su comprensión, su respaldo y sus palabras de aliento en este proceso”, remarcó.